Las monas reemplazan a los tradicionales huevos de Pascua en Vigo: "A los niños les hace muchísima gracia"

Ya sin colegio, los niños y niñas de Vigo esperan ansiosos sus huevos y monas de Pascua. El chocolate será un año más el regalo estrella de los padrinos y madrinas a sus ahijados, que esperan recibir las figuras más originales de las mejores reposterías de la ciudad olívica.

Ahora bien, no siempre se han regalado estos manjares de chocolate. "Yo recuerdo que mis padres tenían panadería y pastelería, y realmente en los años 80 se regalaban roscones", señala a Treintayseis la gerente de Sémola, Fani Francos.

Las roscas se venden cada vez menos en Semana Santa y los huevos de Pascua han sido los reyes del siglo XXI. Al menos hasta la llegada de las monas: "Es más una costumbre y una tradición de Cataluña, pero se está imponiendo lo de la figura de chocolate. A los niños les hace muchísima gracia y cada vez funciona mejor".

Bien lo saben en Sémola, donde venden casi 200 monas cada Semana Santa. "Tiene mucho curro porque es todo artesanal y son figuras súper delicadas", explica Fani Santos, que asegura que estas figuras no se pueden poner al sol porque "se derriten con nada".

"Son piezas que van pegadas con chocolate. Es un trabajo artesanal largo y, además, delicado", añade la gerente de Sémola que afirma que, pese a ser figuras temporales, "son muy chulas porque hay mucho trabajo detrás".

De los huevos de Pascua más originales

Sémola es un actor imprescindible de la repostería de Vigo para entender el boom de las monas. Como en 2025, cuentan con una de las colecciones más originales de la ciudad, repitiendo la temática de animales del mar que los llevó al éxito el pasado año.

Sus clientes podrán volver a disfrutar de los pulpos, cangrejos y conejos convertidos en monas. Como novedad, han introducido el diseño de tiburón y han eliminado el unicornio. "Funcionaba súper bien pero por aburrimiento los hemos quitado", afirma Fani.

"Son unas monas artesanas que están hechas con chocolate de alta calidad, con chocolate Callebaut", añade la gerente de Sémola. Sus figuras están disponibles tanto en tienda física como en la web, a partir de 44,90 euros.

Además, este 2026 han apostado por Stranger Things y su huevo de Pascua de 17 centímetros contará con un regalo inspirado en la serie, que tiene un precio de 39,90 euros. También han realizado unas galletas XXL con cacao oscuro e interior de francesa que recuerdan a la producción de Netflix.

¿Dónde comprar huevos de Pascua en Vigo?

Sémola no es la única tienda de Vigo que ofrece huevos y monas de Pascua de calidad. Muchos locales se han sumado a la ola de creatividad y realizan figuras muy especiales para alegrar la Semana a los más pequeños de la familia.

Marcas clásicas olívicas como El Trigal o El Molino ofrecen gran variedad de monas y huevos de Pascua, así como reposterías de gran tradición y trayectoria como Martínez Delicatessen. Ubicada en la calle Carral, se pueden encontrar dulces de todo tipo de formas y diseños: coches, conejos, figuras Disney...