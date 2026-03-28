El restaurante de Vigo que revolucionó la forma de comer hamburguesas en la ciudad Treintayseis

Las hamburguesas están de moda. Una afirmación que resulta evidente para los vigueses, que al doblar cualquier esquina de la ciudad se encuentran con un restaurante de estas características. Sin embargo, la popularidad actual del producto poco tiene que ver con su situación hace apenas unos años.

Hace una década, comer una hamburguesa en Vigo era todo un desafío: una oferta culinaria prácticamente limitada a cadenas de comida rápida y restaurantes de barrio. Lejos quedaban entonces las hamburguesas "gourmet" que hoy proliferan en la ciudad, prácticamente inexistentes en la década de los 2000 en la urbe olívica.

Con este contexto, en 2012 nació La Pepita, una de las hamburgueserías más conocidas de Vigo, aunque no todos saben que se trata de un proyecto vigués, orgulloso de sus raíces. Su fundador, Santiago Salgueiro, explica que detectaron una oportunidad de negocio y decidieron apostar por ella. "Fuimos pioneros", recuerda con orgullo.

"Decidimos incorporar ingredientes propios de otras cocinas y apostar por una mayor calidad del producto, dando importancia a cada uno de los elementos. La idea era elevar el concepto de hamburguesa que se tenía en la ciudad", señala.

No obstante, la apertura no estuvo exenta de dudas. Salgueiro reconoce que, al principio, existía incertidumbre sobre si el público vigués estaría dispuesto a pagar los precios asociados a un producto de mayor calidad. "En cuanto las probaron, quedaron convencidos", asegura.

Con una carta variada y pensada para todos los gustos, La Pepita trabaja con materia prima de calidad y, siempre que es posible, de proximidad. Su oferta cambia periódicamente e incluye una hamburguesa de temporada vinculada a la estacionalidad de los productos, más innovadora y arriesgada. Para esta primavera, destaca la Pepira Rouge 2.0, una burger de ternera con queso Gruyère, foie fresco sellado a la plancha, rúcula, emulsión de mostaza, manzana caramelizada y salsa de Oporto.

Actualmente, el restaurante cuenta con dos locales en la ciudad, uno en la calle Oporto y otro en el centro comercial Vialia. Fuera de Vigo, la cadena ha logrado expandirse mediante franquicias por toda España.

La tradición gallega, sello de la casa

La estrella indiscutible de la carta es la hamburguesa Rianxeira, una propuesta "sencilla" que refuerza el carácter gallego de la marca. Está elaborada con queso San Simón gratinado, panceta crujiente, lechuga, tomate y cebolla roja. "Gusta mucho", afirma Santiago.

Tampoco se queda atrás la hamburguesa Sorentina, una inspiración italiana que también tiene gran aceptación. Está compuesta por rúcula, mozzarella fresca fundida, orégano, tomate seco en aceite de oliva y cebolla crujiente.

"Son, sin duda, las que más se venden", concluye el propietario.