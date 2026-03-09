Más de medio siglo en Vigo y una norma sagrada: el clásico de Churruca donde la tortilla nunca se recalienta

Si hay un plato que merece una oda a la altura de un "Día mundial de" ese es, sin lugar a ninguna duda, la tortilla de patatas, una de las creaciones españolas que goza en todo el mundo de un mayor reconocimiento y que, además, es todo un estandarte culinario.

Hoy lunes, día 9 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patatas y parece un buen motivo para tomarse un pincho o decantarse por elaborar una más. A pesar de que, a priori, este rico manjar sería uno de los más sencillos de preparar, lo cierto es que, precisamente, esa elaboración, siempre suscita debate: ¿Con cebolla? ¿Sin cebolla? ¿Muy hecha? ¿Poco hecha? ¿Con ingredientes extra? ¿Con los básicos?

Es solo un plato, pero hay tortillas para todos los gustos. En Vigo hay varios lugares en los que disfrutar de este día, en particular, y de la tortilla -bautizada como española-, en general. Uno de ellos se encuentra en plena zona de fiesta, en Churruca, y se trata de un local de gran tradición y solera en la ciudad olívica.

No hay vigués -o no debería haberlo- que no se haya tomado una tortilla en el San Amaro, un local de tradición familiar que lleva abierto más de 60 años. Allí, Maricarmen Campos elabora ricas tortillas para degustar en el momento y que nunca se recalientan.

Este establecimiento hostelero abre de lunes a sábado -de lunes a miércoles no abren por la noche- a partir de las 13:00 horas y hasta la cena. Aunque el plato estrella es la tortilla, también cocinan huevos fritos con patatas, jamón asado, chorizo o pimientos de padrón. También queso del país para acompañar.

Maricarmen del San Amaro, en Vigo.

En un día pueden elaborar una veintena de tortillas, pero siempre salen listas para degustar pues se elaboran a demanda: "Si viene gente, las hacemos, si no, no", cuenta Maricarmen. "Sí que tenemos patatas peladas para ir haciéndolas y adelantando lo que es el proceso, pero siempre hay que esperar esos 15 minutos por la tortilla", añade.

Lo anterior cambia un poco el fin de semana, momento en el que, para cubrir la demanda con la que ya cuentan, en San Amaro van adelantando trabajo. "Tampoco podemos hacer esperar a los clientes tanto", señala la propietaria de San Amaro. "En mi opinión, la tortilla como mejor sabe es recién hecha. Alguna vez me tengo llevado a casa alguna y solo que pase ese rato para mí ya no es lo mismo. Está buena, obviamente, pero no es lo mismo que recién hecha", añade.

Maricarmen elabora tortillas para pequeños eventos: "Fría está buena, y los clientes que la llevan para eventos vuelven a por más, así que entendemos que a ellos también les gusta así", remarca Maricarmen. "La tortilla es lo nuestro, es algo español. Que no nos la quiten", concluye entre risas.

Sin duda, el San Amaro es una buena opción para empezar la semana degustando lo más típico de la cocina española.