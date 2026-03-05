El restaurante de Vigo con uno de los mejores arroces de la ciudad: "Estamos teniendo mucho éxito"

Buenas raciones, buen ambiente y, sobre todo, comida de calidad. Estas son las tres características que cualquier vigués o viguesa busca en un restaurante cuando decide comer fuera de casa; cualidades que cumple con creces uno de los locales de referencia de la Avenida do Fragoso.

En el número 55 de esta vía que concluye en el estadio de Balaídos, Rebeca Guede y su equipo trabajan por ofrecer lo mejor de la gastronomía tradicional. Cocidos, arroces y carrilleras son los emblemas de La Orensana, así como dos de las tapas más populares de las últimas ediciones del Petisquiño.

A pesar del reciente éxito y reconocimiento, Rebeca aún recuerda que abrir su propio restaurante fue "muy duro". "Llevo 26 años en la hostelería, lo que pasa es que he estado vagando por el mundo", afirma la cocinera, que vivió y trabajó durante 12 años en las Islas Canarias hasta que decidió volver a Galicia, a su Ourense natal.

"Tenía un localito, pero llegó la pandemia. No había empezado nada, fue mi suerte. Entonces, aborté misión", asegura la gerente de La Orensana. El Covid supuso un cambio de vida. Embarazada, se mudó a Vigo, donde su marido tenía más oportunidades laborales, y decidió montar un local de comidas para llevar.

Rebeca Guedes, de La Orensana

"¿Qué puedo montar dentro de una pandemia? Pues comidas para llevar", pensó entonces Rebeca, que apostó por el local de la Avenida do Fragoso. "En 15 días me di cuenta que un comidas para llevar aquí iba a ser imposible", recuerda la hostelera, que reconoce que sus vecinos bien comen en casa o se van a otros barrios y parroquias.

Pero tirar la toalla no era una opción. Una charla con el dueño de El Asturiano, una persona que admira "mucho", la situó por la senda correcta. "Me dijo: Rebe, por mucho que hagas tu cocina creativa, en Fragoso tira por una temática o estás en la mierda", relata la hostelera ourensana, que decidió apostar por el cocido.

El cocido salvó La Orensana

Durante seis meses, Rebeca vendió sólo cocido y el éxito fue incontestable. La Orensana se alzó como el restaurante mejor valorado de TripAdvisor gracias a este tradicional plato, que fue el bote salvavidas del restaurante hasta que la hostelera confeccionó la carta que hoy en día se puede degustar en O Fragoso.

"La idea era facturar lo que podía mientras hacía mi idea de negocio", admite la hostelera, cuyas carrilleras no tardaron en convertirse en uno de los platos más demandados de Vigo. Además, desde el año pasado, también se ha dedicado a preparar uno de sus especialidades: los arroces.

Pese a la fama de los arroces y las carrilleras, el cocido es un imprescindible de la carta de La Orensana, aunque no depende de él para su supervivencia. "Siempre va a permanecer", asegura Rebeca, que añade: "Soy muy consciente que el cocido es lo que me mantuvo aquí".

"Si no fuera por el cocido, yo esto ya lo hubiera cerrado", asevera Rebeca, que explica que sólo ofrece este clásico de la gastronomía gallega cada domingo "durante la temporada". En verano, también se puede disfrutar este manjar, pero bajo reserva y para grupos de más de 10 personas.

Rebeca destaca el buen producto con el que preparan el cocido. "Lo traigo de Ourense, de Celanova, que los chorizos son muy buenos", afirma la hostelera, que recuerda, además, que ese mismo local ya había acogido a un restaurante de referencia para los amantes del cocido: Mesón O Viñadeiro.

Las tapas más populares de Vigo

A pesar de la fama de los cocidos, la especialidad de Rebeca son los arroces, con lo que ganó varios premios durante su etapa en las Islas Canarias. "Estamos teniendo mucho éxito", asegura la cocinera, que también destaca sus croquetas y carrilleras —recetas tradicionales a las que da su "toque personal"—.

De hecho, su Croquetitha de Avril fue la tapa más popular del Petisquiño 2024. "Es una fusión de dos croquetas de nuestra carta, de dos sabores", describe Rebeca, que celebra que este 2025 su Orentako se alzó hasta la segunda posición del concurso vigués.

La Croquetitha de Avril y el Orentako, premiados como las tapas más populares del Petisquiño en 2024 y 2025

En la carta de La Orensana también destacan varios platos de la gastronomía canaria, en homenaje a la etapa de Rebeca en el archipiélago atlántico. Pollo canario y mojo canario son algunas de las opciones con las que algunos emigrantes en Vigo viajaban a sus Canarias.