Dónde comer en Vigo, según la cómica y actriz Arantxa Treus

Su rostro es uno de los más reconocibles de la escena cómica gallega y ha pasado por series como Gondar, Serramoura o Fariña. Hoy, Arantxa Treus es la mitad del dúo Sobria y Selena, con su inseparable Jazmín Abuín, y recientemente se ha hecho viral hablando sobre la lluvia con el también cómico gallego Rafa Durán.

Acostumbrada a recorrer los escenarios de todo el país con sus diferentes shows, además de presentar El Club de la Comedia en Madrid, una vez al mes trae hasta el Island Club de Vigo a los mejores cómicos del país con "Los monólogos de la Treus".

En Treintayseis la sacamos de su "zona de confort" para que elabore para nuestros lectores una ruta gastronómica por sus locales favoritos de la ciudad olívica.

Para desayunar

La primera recomendación es la de la primera comida del día y, dicen, la más importante. Para eso, Arantxa nos lleva hasta Povisa; frente al hospital se encuentra La Popular. "Lo acaba de abrir Carolina Izquierdo, una mujer apasionada que cada vez que se mete en un proyecto lo borda", arranca. No duda en recomendar los "phoskitos y tigretones" que elaboran de manera casera, "que se te van de las manos" acompañados de "un café riquísimo" y un pan "buenísimo".

Para tomar el aperitivo

O Buraquiño do Grilo

Para el aperitivo, la cómica viguesa "tira para casa". Nos vamos a Coia, el barrio donde vive, al Buraquiño do Grilo. "Igual te tomas un aperitivo y tienes un concierto y te lo pasas muy bien", concreta.

Para comer

Tras salir "contentita del aperitivo", la ruta sigue por el Casco Vello. Allí, El Amante espera para la comida: "En la terracita si hace buen día, con unas vistas guays, te metes unas zamburiñas entre pecho y espalda que se te quita toda la tontería". Además, hay que probar los postres, como "la tarta de queso, que no puede estar más rica".

Para merendar

"Yo no meriendo", incide, pero si de repente le "apeteciese muchísimo", nos traslada hasta la Miñoca, a Ledicia, para disfrutar de "una tosta". Otra opción para "seguir con la tarde" es la cervecería Craft, al lado de la calle Venezuela, "donde hay las mejores cervezas del mundo entero".

Para cenar

Para rematar el día "de la mejor manera posible", nos vamos a cenar a Lume de Carozo, "donde si no". Las razones son múltiples: "Porque el trato es espectacular, porque llevan años, porque se dejan la piel y el corazón en la manera de hacer las cosas, tanto en cocina como fuera de cocina".

Arantxa destaca que "son una familia que llevan años con la misma gente y da gusto entrar allí", con nombres propios como el de Raquel, "una genia de los fogones con el corazón inmenso, y eso se nota a la hora de currar", y Juanjo, como encargado de los vinos, "otro profesional como la copa de un pino".

Hay que apuntar las recomendaciones: "Una buena enchilada y unos croquetones".

Para tomar una copa

Para tomar una copa, "la primera y única porque yo soy una señora menopáusica que no bebo porque ya me sienta fatal", dice entre risas, la última parada es en el Island Club. Eso sí, con fecha determinada: "Cuando se puedan ver 'Los Monólogos de la Treus' con los mejores cómicos y cómicas del país". "¿Se puede hacer mejor plan? No se puede", remata.