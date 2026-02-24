La Feria Vegana.gal se toma un año de pausa: "La decisión no ha sido fácil"

No habrá Feria Vegana este 2026. Así lo ha anunciado la organización, que ha decidido hacer una pausa "para revisar las condiciones que permitan garantizar la continuidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo".

Rebeca Bande, Tamara Alonso y Ana Gontad han concluido que la decisión "no ha sido fácil", pero sí "necesaria". En este sentido, han argumentado que es necesario que el trabajo sea sostenible "también para quienes impulsamos la feria". Además, la organización necesita revisar la fórmula con la que hasta el momento se ha venido celebrando el evento, "con dedicación, convicción, ilusión y de forma desinteresada", por lo que se buscará garantizar condiciones justas.

Tras agradecer la implicación de todas las personas que han hecho posible la feria hasta el momento, la organización ha puesto su foco en la edición de 2027, para la que buscan colaboradores -empresas privadas, administraciones públicas y tejido asociativo del tercer sector-.

No se descarta un cambio de ubicación para "reforzar la puesta en valor del proyecto", que hasta ahora se venía celebrando en Vigo.