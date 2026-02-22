Ofrecido por:
Dónde comer en Vigo, según la cantautora Carla Lourdes
La artista, recién confirmada en el cartel del festival Galicia Fest 2026, nos descubre sus lugares favoritos para desayunar, comer y cenar en la ciudad
Carla Lourdes, nacida en Ponferrada y afincada en Vigo, es una de las voces pop emergentes más prometedoras de España. Su carrera despegó a los 24 años con el sencillo Sin Instrucciones (2021) y el EP El querer de las flores (2022), fusionando pop delicado e indie español tras años componiendo en privado desde los 15.
Recién confirmada en el Galicia Fest 2026, la cantautora viguesa, que también ha lanzado recientemente la versión acústica de su single Equilibrio lanzado en 2024, desvela ahora sus recomendaciones gastronómicas favoritas de la ciudad olívica, desde la hora del desayuno hasta el momento copa después de cenar.
Dónde desayunar
- The Coffeeland: R. de García Barbón, 103, bajo, Santiago de Vigo, 36201 Vigo
- Arrecende Café: R. de Pizarro, 25, Santiago de Vigo, 36204 Vigo, Pontevedra
- Hiday Coffee: Calle Dr. Cadaval, 5, bajo, Santiago de Vigo, 36202 Vigo, Pontevedra
Para empezar el día, Carla tiene varias opciones, por lo que le resulta complicado decidirse por una. Nos recomienda tres cafeterías en las que disfrutar de un buen café y algo de acompañamiento, bien sea dulce o salado, a gusto de cada persona. Su primera opción es The Coffeeland, en García Barbón, uno de los locales más repetidos en esta sección. Y es que presumen de tener uno de los mejores cafés de la ciudad.. Otra opción es Arrecende Café, en Pizarro; y por último, Hiday Coffee.
Dónde tomar el aperitivo
- 75cl: R. México, 15, Santiago de Vigo, 36204 Vigo, Pontevedra
- La Tula: Rúa do Pazo, 6, 36208 Vigo, Pontevedra
- Garatuxa: Praza Igrexa, 6, 36202 Vigo, Pontevedra
A la hora del aperitivo, la cantautora se queda también con tres locales diferentes de la ciudad: La vinoteca 75cl es una de sus opciones, pero otra es Garatuxa. Para Carla también es un "planazo" tomar un vermú junto al mar, en concreto en la Tula, en Bouzas, disfrutando del sol.
Dónde comer
- Taberna Patouro: Pl. de M.Diego Santos, 3, 36208 Vigo, Pontevedra
- Restaurante Living: Rúa Zamora, 81, Freijeiro, 36211 Vigo, Pontevedra
- Hangry Bowls: Rúa Serafín Avendaño, 8, BAJO IZQ, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra
Para el plato fuerte, la comida, Carla nos propone de nuevo la zona de Bouzas, en concreto la taberna Patouro, que ofrece cocina gallega creativa. El Restaurante Living, que destaca por su elaboración de pescados y carnes, es otra de sus recomendaciones. Y por último nos deja una propuesta para tomar "algo ligero y rápido": Hangry Bowls, especializado en bowls saludables.
Dónde merendar
Vitruvia Café: Rúa da Reconquista, 7, 36201 Vigo, Pontevedra
Para media tarde, Carla se queda con la opción de tomar un café, y para ello nos recomienda la cafetería ecológica Terrae Orgánica. Vitruvia Café, en el centro de Vigo, que, además de café, ofrece una amplia programación musical. Y por último, La Manière.
Dónde cenar
- La Aldeana: R. de Rosalía de Castro, 6, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra
Taberna A Mina: Rúa San Vicente, 8, 36202 Vigo, Pontevedra
Para cenar, Carla tira de locales muy conocidos en la ciudad. Se queda con la tortilla de La Aldeana: "Mi favorita". De la Taberna A Mina destaca su "increíble comida" y el "ambientazo de este local de la calle San Vicente. Otro de sus favoritos, según nos confiesa, es Detapaencepa, del que destaca su "servicio" y su comida, que no duda en calificar como "muy top".
Dónde tomar una copa
Para despedir el día, la cantante apuesta de nuevo por locales en los que la música es la protagonista, como es el caso de La Pecera, una propuesta para todos los amantes del rock. Y otro local es Mais Palá, todo un clásico en Vigo perfecto para tomar una copa y disfrutar de buena música.