El restaurante del área de Vigo que destaca por su menú del día a 11 euros: "Raciones contundentes"

Todo el mundo sabe que la gastronomía gallega destaca por la calidad de sus ingredientes. Si a esto le sumamos la gran mano de los cocineros y cocineras de la comunidad, el resultado son auténticas creaciones culinarias que se pueden disfrutar en cualquier rincón de la región.

Más allá de los restaurantes con propuestas innovadoras, los establecimientos clásicos que ofrecen comida tradicional siempre tendrán un lugar especial, porque disfrutar de un buen menú del día -con su primer y segundo plato, bebida y café incluidos-, siempre será una opción excelente para comer bien, a buen precio y salir con la barriga llena.

Menú del día a 11 euros

Con 55 años de historia, el Bar Marceiras es todo un referente en O Porriño (Pontevedra). Desde 1971 lleva dando de comer a vecinos, trabajadores y visitantes que han confiado generación tras generación en su cocina. "Aunque hemos cambiado mucho, nunca hemos dejado de ser tu bar", indican en su web oficial.

A lo largo de estas décadas, han sabido evolucionar sin perder su identidad. Su propuesta se basa en un producto de calidad, local y siempre fresco, apostando por ingredientes que garantizan el mejor sabor en cada uno de sus platos.

Al final, tantos años al servicio les ha dado una experiencia que confirma su calidad y el buen trato que ofrecen.

Su carta es variada y se adapta a todos los gustos. Puedes escoger entre una amplia selección de entrepanes, con opciones también para vegetarianos y veganos, además de hamburguesas y ensaladas. Todo ello a precios muy competitivos.

La comida casera es uno de sus fuertes. "Llevamos más de 50 años dando de comer a los amigos y trabajadores de la zona. Siempre con producto de mercado, elaboramos nuestros platos al estilo tradicional y lo decoramos con un toque moderno", informan. Esto se refleja especialmente en su menú del día.

Ofrecen dos opciones: un menú de un solo plato por 9,50 euros, o un menú completo de dos platos por 11 euros, ambos con bebida y café incluidos. Cada día sorprenden con propuestas diferentes.

Por ejemplo, este jueves se podía elegir de primero entre ensaladilla alemana, fabada asturiana o pizza de aceitunas y atún, y de segundo arroz de pulpo y mejillones o raxo con patatas. En cambio, el viernes la propuesta era ensalada de arroz, lentejas o grelos con chorizo y huevos de primero, y como segundo rodaballo a la plancha o paleta de cerdo asada.

Las reseñas positivas de sus clientes

Por todo ello, las opiniones de sus clientes son muy positivas.

La mayor parte de ellos elogian la gran cantidad de sus raciones, además del buen precio y del estupendo trato recibido por su servicio.

Julio Alén, por ejemplo, destaca que "es un bar auténtico con un servicio rápido e inmejorable. Tiene menú del día a muy buen precio y con calidad suprema. Las raciones son contundentes, los alimentos frescos y trabajan buen género", no sin antes dejar claro que, para él, es un "sitio top 3 de Hamburguesas en toda la zona de Vigo y comarcas".

Por su parte, Francisco Rodríguez lo tiene claro: "Un sitio espectacular y muy buena gente. De la comida solo decir que está buenísima". Así que ya lo sabes, si quieres disfrutar de una comida sencilla, de calidad y barata, no dudes en pasarte por Bar Maceiras, en O Porriño.