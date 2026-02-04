Abre en Vigo Maison Sucrée: El templo del churro 'take away' con todo tipo de cremas

Vigo cuenta desde hoy con una nueva apuesta gastronómica, en este caso, para los paladares que se inclinan por el dulce: Se trata de Maison Sucrée, que esta mañana abrió sus puertas en el número 10 de Eduardo Iglesias.

Este nuevo local, que destaca, además, por una decoración limpia y contemporánea y por una cocina abierta, ofrece una amplia variedad de churros: Sin renunciar al clásico churro con azúcar, también se puede degustar este postre con chocolate -con leche, blanco o negro-, con crema de caramelo y cacahuete, con canela y azúcar o con pistacho.

Para acompañarlos, Maison Sucrée apuesta por chocolate a la taza, u otras opciones de refrescos como agua, Coca-Cola, o Fanta de Naranja.

Nuevo Maison Sucrée en Vigo. P.P.F.

Rus y Marci son la pareja promotora de este concepto que se inició en la ciudad del Lérez y que ahora llega a Vigo: "Vimos que estaba funcionando el concepto de churrería take away y decidimos movernos a Vigo, que es más grande, con más habitantes y mucho movimiento", explica Rus.

Uno de los aspectos que destaca Rus es que Maison Sucrée da la opción de degustar una mezcla de chocolates que no es habitual en las churrerías o en las cafeterías más tradicionales: "Buscamos algo más moderno y que el cliente disfrute de sabores nuevos", remarca Rus. "Nuestros churros son artesanos, con materia prima de calidad y con un resultado muy distinto al industrial", concluye.