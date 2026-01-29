Las orejas y filloas llegan a las panaderías de Vigo: "Son más grandes que un plato de comida"

Huevos, harina, anís, aceite y mantequilla. A simple vista, ingredientes sencillos presentes en la mayoría de las recetas de repostería, pero que, con la técnica y la mano adecuadas, conforman el inconfundible sabor del Carnaval.

Cerrada oficialmente la temporada navideña y, con apenas una semana de tregua, las panaderías de Vigo ya se han volcado de lleno con la siguiente festividad marcada en el calendario: el Carnaval. Así, los vigueses ya pueden deleitarse con uno de los postres más esperados del año y sumergirse en el delicioso sabor de la fiesta. Porque, si algo está claro, es que, además de comparsas, disfraces y celebraciones, las orejas y las filloas son las grandes protagonistas de estas semanas.

En muchos establecimientos de la ciudad olívica, como la Panadería Magallanes, la Panadería Hernán Cortés o la Confitería Ramos, estos dulces están disponibles desde el pasado fin de semana. Y, en lo que coinciden las tres panaderías es en la excelente acogida de sus clientes. "Se venden muchísimas y a la gente le encanta", aseguran desde Magallanes. En la Confitería Ramos confirman esta tendencia y explican que "a la gente le apetecen porque solo se pueden comer un par de semanas al año. Además, las orejas son especialmente demandadas porque requieren mucho trabajo y no todo el mundo se anima a hacerlas en casa".

Sin embargo, todavía hay establecimientos que prefieren no adelantar la festividad al mes de enero. En la Panadería Pasti-Vigo defienden la importancia de dejar un margen entre celebraciones y recuerdan que "acabamos de salir de la Navidad". "Si no llega el Carnaval y la gente ya está cansada de las orejas", señalan. Una postura similar mantienen en la pastelería La Madrileña, donde se muestran sorprendidos por el adelanto de las tendencias. "¿Pero cuánto queda todavía para Carnaval?", preguntaba, entre risas, una de las dependientas.

Así, en una sociedad cada vez más acelerada y consumista, aún hay negocios en la ciudad que optan por marcar su propio ritmo y resistirse a la inmediatez.

Sube la materia prima, pero ¿y los precios?

Llenar la cesta de la compra se ha convertido en todo un reto para muchos hogares. El incremento de costes energéticos, la inestabilidad geopolítica y las consecuencias de la pandemia han hecho mella en el bolsillo de todos los ciudadanos, que ven cómo el precio de los productos básicos no deja de subir.

Tan solo en 2025, la cesta de la compra en España ha registrado un aumento del 5,8%, alcanzando un récord histórico. La tendencia parece que continúa a la alta, pues en los últimos cuatro años la cesta de la compra en España es un 36% más cara.

A pesar de este contexto, las panaderías de Vigo han optado por mantener los precios de los dulces de Carnaval respecto al año pasado, con el objetivo de hacerlos lo más accesibles posible. No obstante, reconocen que el aumento de los costes les afecta, "especialmente la subida del precio de los huevos", destacan desde la Confitería Ramos. Este producto ha sido uno de los más castigados por la inflación en 2025, con un incremento del 31,3%.

En las panaderías y pastelerías de Vigo, el precio de las orejas oscila entre 2 y 2,4 euros la unidad, mientras que las filloas se sitúan entre los 2 y 2,5 euros las tradicionales y entre los 2,6 y 3 euros las rellenas, dependiendo del establecimiento. "Las orejas las tenemos por 2,4 euros, pero tendrías que verlas, son más grandes que un plato de comida", dicen en la Confitería Ramos.