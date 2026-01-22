Nico (46), chef de un restaurante de moda de Vigo: "Nos salimos un poco del japonés clásico"

Ayer se dieron a conocer los restaurantes que forman parte del Top100 nacional de TheFork, el ranking de los favoritos españoles de todo el año 2025. Cuatro restaurantes gallegos han sido reconocidos por su calidad y buen servicio, y Vigo cuenta con un único representante en esta lista: Nikko Espacio Gastronómico.

Este restaurante japonés, que pronto cumplirá los ocho años en la ciudad, ha acumulado más de 6.000 reseñas en TheFork y se ha consolidado como uno de los favoritos de toda España ocupando el puesto 71 anual, siendo el único de Vigo en el ranking. Hablamos con Nico, chef de Nikko, sobre este reconocimiento y el presente y futuro del local.

El japonés de Vigo entre los 100 favoritos de España en 2025

Nikko Espacio Gastronómico se ha convertido en el único restaurante de Vigo incluido en el Top 100 nacional de TheFork, el ranking que reconoce a los restaurantes favoritos de los españoles. "Vamos camino de 8 años abierto", nos indica Nico, chef del restaurante en la ciudad olívica.

Más de 6.000 valoraciones son las que tiene Nikko Espacio Gastronómico en TheFork, superando con creces a cualquier otro establecimiento. "En Vigo andan en 100, 200, 300 reseñas, 400 en el mejor de los casos. Así que imagínate el volumen de gente que pasa por aquí", expresa el chef.

Sobre este reconocimiento, Nico indica que lo esencial es "darle las gracias al cliente, que al final vivimos de ellos. Todo lo que sea sumar, bienvenido sea".

Quizá la enorme trayectoria de Nico en cocina asiática tiene mucho que ver en el éxito de este establecimiento. Antes de los 8 años de Nikko Espacio Gastronómico, ya había trabajado ocho años en otro restaurante japonés en la ciudad. "La comida japonesa siempre estuvo bastante presente en la ciudad". Y recalca: "A la gente de Vigo le gusta el japonés".

Sobre su éxito, supone que se debe a que decidieron apostar por algo diferente. "Nos salimos un poquito de lo que es el japonés clásico, lo que todo el mundo conoce por el japonés de gyozas, yakisova... Le dimos una vuelta con producto de aquí, creando una fusión".

El menú diario, disponible de martes a viernes por 20 euros, refleja esa creatividad: "Tocamos de todo un poco, comida gallega, japonesa, mexicana... de todo". Por ello tienen tanto éxito cada día "Tenemos 2 turnos y se llenan los 2. Una media de 100 personas todos los días", afirma Nico.

Además, Nico resalta el equilibrio entre los distintos platos: "La gente los fines de semana suelen tirar mucho por el sushi y después lo acompañan con uno o dos platos de cocina caliente. Aquí hay opciones de carne, pescado, de dumplings, a veces también tenemos ramen, de todo".

Entre sus novedades recientes destacan las tartas de queso artesanales que producen en un obrador dentro del propio local. "Hacemos 6 sabores distintos que cambiamos todos los meses. El precio son 13 euros. La calidad de las tartas está teniendo muy buena acogida. Son de 400 gramos para 3 raciones. Las llevamos a domicilio o para recogida en local".

De esta forma, gracias a la combinación de calidad, innovación y cercanía, Nikko Espacio Gastronómico se ha consolidado como un referente de la gastronomía japonesa en Vigo y ahora también de toda España al ocupar el puesto 71 del Top100 nacional de TheFork en 2025.