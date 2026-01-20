Ofrecido por:
Estos son los restaurantes de Vigo nominados en los 'Premios Just Eat 2025'
Un total de 17 restaurantes gallegos compiten en los Premios Just Eat 2025; entre ellos, tres locales de Vigo
Vigo estará representada en los próximos 'Premios Just Eat 2025'. Tres restaurantes de la ciudad forman parte de los 17 locales gallegos nominados para este evento que se celebrará el próximo mes de marzo.
Según ha informado la plataforma, que celebra la undécima edición de estos premios, los ganadores se decidirán mediante las votaciones de los usuarios de la aplicación de comida a domicilio. Se podrá votar hasta el próximo 1 de febrero.
Galicia cuenta con 17 restaurantes nominados, que destacan por su compromiso con el medio ambiente. Además, Sicilia in bocca y Singulario, de Santiago de Compostela, y Nación poke, de Lugo, compiten en la categoría 'Mejor Restaurante Zona Norte'.
En total, los Premios Just Eat 2025 cuentan con 24 categorías, distribuidas en seis galardones regionales, nueve por categoría y ocho premios especiales. Además, cómo no, se otorgará el reconocimiento al 'Mejor Restaurante de España'.
Como novedad, esta edición es la primera vez que la propia plataforma se encarga de nominar. Es decir, los establecimientos no se inscriben para participar, sino que son elegidos por la compañía de comida a domicilio.
Los premiados recibirán el trofeo que les acredita como ganador de los ‘Premios Just Eat 2025’, así como piezas digitales para utilizar en redes sociales, dos semanas gratis de "posicionamiento patrocinado" en la aplicación, vales de descuento para compartir con sus clientes, merchandising y productos de Just Eat y mayor visibilidad del establecimiento en la app durante 2026.
Representación de Vigo
Como no, Vigo también está representada en los 'Premios Just Eat 2025'. La ciudad destaca en la categoría 'Establecimiento más sostenible', al que están nominados Cactus Mexican Fusion Food y TERRAE ORGANICA.
También está nominado Alium Gluten Free en la categoría 'Mejor restaurante de comida sin gluten'. Este restaurante, ubicado en la calle Ecuador, es el único nominado para este premio que no pertenece a la Comunidad de Madrid o a Barcelona —con la excepción de Eh Voilà! Crêpstaurante Casual, de Valladolid—.
Estos son el resto de nominados de Galicia, por categorías:
- Mejor restaurante Zona Norte: Sicilia in bocca (Avenida Rosalía de Castro, 72 - Santiago de Compostela), Singulario (Rúa de Fernando III o Santo, 4 - Santiago de Compostela) y Nación Poke (Avenida de A Coruña, 53 - Lugo)
- Mejor restaurante de comida española: Cuatro lunas 2.0 (Rúa Francisco Moure, 5 - Ourense)
- Mejor restaurante italiano: La Piadina Riminese Juana de Vega (Calle Juana de Vega, 19 - A Coruña)
- Mejor restaurante de comida sin gluten: Alium Gluten Free (Rúa do Ecuador, 80 - Vigo)
- Mejor hamburguesería: Cheesy Burger (Praza de Portugal, 7 - A Coruña)
- Mejor smash burger: ROJO Smash Burger (Rúa Orzán, 58 - A Coruña)
- Mejor restaurante vegetariano: La Cuchara Veggie (Calle Bergondo 11, A Coruña) y Sos Salad (Praza Europa - Cambre, A Coruña)
- Mejor restaurante poke: Nación poke (Avenida de A Coruña, 53 - Lugo)
- Mejor restaurante en tendencia: Rosmón Burger (Rúa Nova, 21 - A Coruña), Pizza Tutto A Coruña (Avenida de Oza, 98 - A Coruña)
- Establecimiento más sostenible: Cactus Mexican Fusión Food (Rúa Valencia, 9 - Vigo), TERRAE ORGÁNICA (Rúa Vázquez Varela, 44 - Vigo) y La Estación de Loman (Calle Monte Medo, 5 - Ourense)
- Mejor restaurante en redes sociales: Sicilia in Bocca (Rúa Juana de Vega, 17 - A Coruña)
- Mejor establecimiento dulce: Buen Rollo (Rúa San Vicente, 10 - A Coruña)
- Mejor comercio de España: Pikante y Buen Rollo