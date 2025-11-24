Ofrecido por:
Lola & Lia enciende sus luces en Vigo y anuncia una nueva apertura
Tras su primera expansión a Pontevedra, este espacio gastronómico dedicado al brunch abrirá un nuevo local en Porto do Molle, en Nigrán
Este sábado se celebró el encendido de las luces de Navidad de Lola & Lía, el espacio gastronómico de Vigo dedicado al brunch, que aprovechó la celebración para anunciar una nueva apertura.
"Como nos gusta enredar, Lola & Lia sigue creciendo", anuncian en un vídeo que han compartido en sus redes sociales en compañía de Abel Caballero y Carmela Silva para, a continuación, destapar un cartel en el que desvelan que abrirán un nuevo local en Nigrán, concretamente en Porto do Molle.
"Nos emociona, nos da mogollón de energía pero siempre con respeto", añaden. Esta será la segunda expansión del negocio, que abrió en enero de 2021 en Vigo y después en Pontevedra en diciembre de 2023.