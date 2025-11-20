Ofrecido por:
La propuesta más urbana del chef Dabiz Muñoz vuelve a Vigo por Navidad
Desde el próximo sábado 22 de noviembre hasta el 5 de enero, Pollos Muñoz iluminará la ciudad de las luces de Navidad con una carta completamente renovada
La Navidad de Vigo sigue creciendo, con más novedades a nivel gastronómico. El chef Dabiz Muñoz ha vuelto a seleccionar la ciudad olívica para acercar su cocina al gran público durante la época más mágica del año, y lo hace estrenando una carta completamente renovada de su propuesta más urbana.
A partir de este sábado 22 de noviembre, la marquesina de El Corte Inglés acogerá a Pollos Muñoz, la food truck de uno de los chefs más relevantes a nivel estatal. Ofrecerá hasta el 5 de enero una "experiencia explosiva" gracias a una carta "inédita" centrada en su emblemático pollo frito hipercrujiente.
Como ha informado El Corte Inglés, en la food truck se podrá disfrutar desde el nuevo Crispy Bollywood, el paratha hojaldrado con mermelada bourbon-bacon y crema de mascarpone, y el Kimchicken, el brioche de patata con glaseado coreano y queso gouda madurado.
La oferta se contempla con otros platos de "street food de gama alta", como las alitas fritas crujimelosas al caramelo y patatas fritas con polvo de tajín. Y, para cerrar con broche de oro, ofrecerán la famosa tarta de queso de La Pedroche, con pimienta de Sichuan, y el bizcocho fluido de chocolate belga 70% con crema de galletas remojadas y caramelo chantily.
Fechas y horarios
Del 22 de noviembre al 7 de diciembre:
- Lunes a viernes: de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas
- Sábados y domingos: de 13:00 a 22:00 horas
- Domingo 23 de noviembre y 7 de diciembre: cerrado
Del 8 de diciembre al 5 de enero:
- Lunes a domingo: de 13:00 a 22:00 horas
- 24 y 31 de diciembre: de 13:00 a 16:00 horas
- 25 de diciembre y 1 de enero: cerrado