Nico, chef gallego, confiesa el secreto de la mejor tapa de Vigo: "Preparo la carne a baja temperatura durante 38 horas"

Vigo es reconocida por su rica gastronomía atlántica, destacada por el marisco fresco de la ría y platos icónicos como el pulpo á feira. Sin embargo, entre las preparaciones típicas tampoco podemos olvidarnos de la carne.

El churrasco es uno de los tesoros de nuestra gastronomía. Y si no, que se lo digan a Nico, de Nikko Espacio Gastronómico, que cada lunes se reúne con sus amigos para disfrutar de este manjar, una tradición que, además,le inspiró para elaborar la tapa ganadora del concurso Petisquiño.

El secreto de la mejor tapa de Vigo

Vigo ya tiene la mejor tapa de la ciudad: el concurso de tapas Petisquiño ha proclamado esta semana a la ganadora de su XI edición. La vencedora ha sido 'Eche o que hai', del restaurante Nikko Espacio Gastronómico (rúa México, 10).

La tapa, elaborada con costilla de vaca a baja temperatura y marinada con salsa japonesa, acompañada de pan brioche, es el resultado de un gran trabajo que sus clientes podrán seguir disfrutando durante los próximos días.

"Vamos a tener la tapa disponible un tiempecillo, un mes o algo más para que la gente pueda probarla", cuenta Nico Pio, chef de Nikko Espacio Gastronómico, a este medio. Eso sí, solo estará disponible en horario de cenas: de 21:00 a 22:30 horas, aproximadamente.

"Preparamos la carne a baja temperatura durante 38 horas. Una vez lista, la desmenuzamos y la prensamos" Nico Pio, chef de Nikko Espacio Gastronómico

Detrás de esta tapa hay mucho más que ingredientes. Sobre su elaboración, Nico confiesa, al otro lado del teléfono, que es necesario aplicar varias técnicas para lograr el resultado deseado: "Preparamos la carne a baja temperatura durante 38 horas. Una vez lista, la desmenuzamos y la prensamos".

La salsa japonesa es igual de protagonista en esta tapa. "Lleva muchos ingredientes, son sabores fuertes, pero son sabores umami que hacen salivar", explica Nico. Para completarla, utilizan dos panes brioche, creando una versión local del Katsu Sando, el tradicional sándwich japonés.

"Gustativamente es bestial", afirma Nico, quien también reconoce que no fue del todo fácil adaptar la receta al formato de tapa. "Es costilla de angus y vale dinero. Los costes están elevadísimos y cuesta encajar un pincho por 4 euros. Sales perdiendo, simplemente es para el concurso".

No obstante, a este chef gallego le reconforta la buena acogida que tuvo la tapa durante el concurso. "Todo el mundo decía que era impresionante, así que tenía muy claro que podíamos ganar", asegura.