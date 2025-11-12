Vigo tendrá un gran festival de hamburguesas desde este jueves y hasta el 23 de noviembre

Grandes noticias para los amantes de la gastronomía estadounidense: Vigo tendrá un gran festival de hamburguesas este mes de noviembre con "burgers brutales", buen rollo y entrada gratuita.

El recinto de Ifevi acogerá desde el jueves 13 de noviembre al domingo 23 la celebración de La Burger Fest, un evento gastronómico donde se pondrá disfrutar las mejores hamburguesas gourmet.

Hamburguesas gourmet en Vigo del 13 al 23 de noviembre

Las hamburguesas han evolucionado de ser un plato humilde a convertirse en una auténtica tendencia de la cocina gourmet, al punto de que hoy en día se le dedican incluso festivales.

En este contexto, La Burger Fest llegará a la ciudad de Vigo para que todos los interesados puedan disfrutar de hamburguesas gourmet y premium, elaboradas con carnes de distintas razas, grados de maduración y estilos culinarios.

"Llegó el momento de desvelar el secreto mejor guardado y más codiciado del planeta... ¡La Burger Fest en Vigo!", anunciaba la organización del evento hace apenas unas horas. Pues bien, ya hay fechas para el evento: del jueves 13 al domingo 23 de noviembre.

El Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) será el escenario de La Burger Fest, un evento que reunirá a todo tipo de hamburgueserías para celebrar este emblema de la gastronomía estadounidense. "Burgerlovers... venid con hambre, que el chorreo está asegurado", aconsejan los organizadores.

La entrada al evento será gratuita y, además, pet friendly; esto es, las mascotas también están invitadas a disfrutar de esta cita gastronómica. Entre semana, los asistentes encontrarán actividad de 19:00 a 00:00 horas, mientras que los fines de semana el horario se amplía de 13:30 a 00:00 horas.

El aforo es limitado, por lo que se recomienda acudir con antelación para evitar largas colas.

Además de una amplia selección de hamburguesas (con opciones vegetarianas y para personas con celiaquía, como en ediciones anteriores), La Burger Fest promete también música y mucho "buen rollo" del 13 al 23 de noviembre en Vigo.

Después, el mayor festival itinerante de hamburguesas gourmet continuará su ruta por España. Tras su paso por la ciudad olívica, las siguientes paradas serán: