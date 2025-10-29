El potencial de Vigo y su comarca se lucirán en la IV edición del congreso Gastro Movida

Un recorrido por Vigo, Baiona y Cambados para "mostrar al mundo el potencial turístico y gastronómico" de la zona. Este formato itinerante es la gran novedad de la IV edición del congreso Gastro Movida, que se celebrará los días 5 y 6 de noviembre.

Así, más de 25 prescriptores de España y Portugal, entre turoperadores, agencias, medios de comunicación e influencers, se darán cita en un evento "referencia" de la industria.

El miércoles 5 de noviembre será la inauguración, abierta a hostelería, agencias, tejido asociativo y empresarial del ámbito turístico, gastronómico y alimentario, de 9:30 a 10:30 horas en el Real Club Náutico de Vigo, donde se realizarán dos mesas redondas para reivindicar turismo gastronómico, Camino de Santiago y Vigo como destino.

Posteriormente, un autobús realizará el recorrido para los prescriptores en el que "vivirán diferentes experiencias para poder amplificar y contar lo que nosotros tenemos y hacemos en este lado del mundo", ha señalado David Suárez, CEO de Diesemm y organizador del evento.

El objetivo de este evento, "convertido en un proyecto de identidad y territorio", es "ofrecer un altavoz para generar un movimiento económico en nuestra área de influencia", ha añadido Suárez, mostrando tanto los profesionales de la industria como "las maravillas diferenciales" del territorio.

El programa incluye visitas guiadas experienciales por los concellos, catas, showcookings y talleres; también habrá visitas a la Bodega Martín Códax, al Castelo de Monterreal, a Faro Grande y a Faro Pequeno, así como un tramo del Camiño de Santiago por la Costa, "la joya de la corona", según la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, que ve en este evento la "palanca perfecta para difundir contenidos de valor" de la industria de la gastronomía.

Por su parte, Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, ha puesto en valor "una cita que, en tan solo tres años, ya se convirtió en un imprescindible del calendario de congresos vigués y que, estoy segura, tiene un gran futuro por delante". Así, ha recordado que la ciudad tiene "el mejor producto que existe y los chefs con más talento".