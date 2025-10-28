Un joven vasco prueba las ostras en Vigo y alucina: "Buenísimas. Se nota que son frescas"

Vigo ofrece una gran variedad de planes, siendo la calle de las Ostras uno de los principales reclamos turísticos. En este concurrido lugar de la ciudad olívica se concentra una amplia oferta de locales donde se sirven ostras, un manjar del mar tan codiciado por locales y visitantes.

Las ostras son uno de los moluscos bivalvos más apreciados del mundo, tanto por su delicado sabor y su textura única como por el prestigio gastronómico que las rodea. No es de extrañar que sean uno de los manjares más buscados por amantes de la buena mesa.

Un joven vasco prueba las ostras y esta es su reacción

Recientemente, Iban García, influencer guipuzcoano, fue visto paseando las calles de Vigo, donde aprovechó para grabar contenido para su cuenta de TikTok. Como era de esperarse, una de sus paradas obligatorias fue la famosa calle de las Ostras.

Durante su visita a Vigo, el creador de contenido no quiso perder la oportunidad de detenerse en la famosa calle de las Ostras para disfrutar, cómo no, de una ración. Y su reacción no dejó lugar a dudas: "Buenísimas. Se nota que son frescas".

"Las ostras son de hoy, salieron a las siete de la mañana", aclaró el camarero al escuchar al joven. En el plato había dos variedades: una rizada y otra plana. Por supuesto, no faltaron unas gotas de limón para realzar su sabor.

Al final, Iban acabó haciendo buenas migas con el camarero, quien le explicó el truco para abrir las ostras: "Se abren como si fuera un reloj, a las dos y diez, y luego se baja el cuchillo para abrirlas".

El creador de contenido de TikTok también aprovechó para probar el pulpo á feira y una selección de marisco gallego, entre la que destacó las zamburiñas, almejas y vieiras: "Cari, un 10, nada chicloso", comentó entre risas.

Tras una pequeña batalla con el cangrejo, finalmente consiguió probarlo, aunque necesitó la ayuda del camarero para abrirlo.