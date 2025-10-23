Vuelve el Petisquiño de Vigo: 32 locales lucharán por tener la mejor tapa de la ciudad

Este jueves se ha presentado la undécima edición del Concurso de Tapas Petisquiño, organizado por la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) y patrocinado por el Concello de Vigo, en el que participarán 32 locales que ofrecerán sus mejores propuestas gastronómicas, con 31 tapas saladas y 7 dulces, a un precio único de 4 euros.

El alcalde, Abel Caballero, ha destacado el compromiso de los hosteleros con el crecimiento de la ciudad y el éxito turístico: "No son solo las luces, también cuenta lo que hacéis vosotros", ha afirmado. Por su parte, la coordinadora del Petisquiño y portavoz de Hostelería de Vigo, Celia Cabrera, ha animado a la ciudadanía a disfrutar del evento, que se celebra del 25 de octubre al 9 de noviembre, con una gran final el 17 de noviembre en formato showcooking.

La votación popular será la que decida las puntuaciones en la primera fase, además de un jurado profesional que visitará los locales de incógnito. Los ocho mejor valorados pasarán a la final, donde cocinarán en directo ante un jurado que elegirá la Mejor Tapa de Vigo 2025.

Los participantes también optarán a otros premios: cuatro menciones a finalistas, a la tapa más popular, el mejor maridaje, la mejor tapa elaborada con productos del mar, la tapa más larpeira y la tapa más riquiña.

El ganador representará a Vigo en el campeonato autonómico "Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia – Sete Cidades, Sete Sabores" y, posteriormente, en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos que se celebrará en enero en Madrid.

Locales participantes