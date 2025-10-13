Vanetta Fest, la fiesta gallega que lleva el sabor vegetal a otra dimensión

Inspirada en la película Interstellar, la foodtech gallega, Vanetta, prepara con su gran evento en Nigrán del 24 de octubre una experiencia inmersiva y sensorial hacia una nueva dimensión

La firma gallega Vanetta se prepara para celebrar el próximo 24 de octubre en el Real Club Náutico de Vigo (Nigrán) la que promete ser la mayor fiesta ‘plant-based’ de España. Inspirada en la película Interstellar, la marca propone un viaje sensorial hacia una nueva dimensión en la que el sabor tradicional en versión vegetal será el gran protagonista.

El Vanetta Fest combinará gastronomía, música, magia y actividades inmersivas para ofrecer una velada inolvidable. El pianista Timur Vedernikov pondrá la banda sonora a la noche interpretando algunas de las piezas más reconocidas del cine; mientras que el mago Pablo Estévez sorprenderá a los asistentes con sus trucos más espectaculares.

Además, los invitados podrán participar en un escape room digital de la mano de Skeirrum, llevarse un tatuaje o piercing gracias a 13 Tintas y Salitre, o disfrutar de una experiencia de relax con la activación especial que la marca de calzado Beflamboyant ha preparado para que los pies sean los protagonistas.

Un ‘dress code’ cósmico

No se trata de una fiesta cualquiera, y Vanetta lo deja claro desde la entrada: para acceder será imprescindible respetar un dress code cósmico y futurista, con influencias metalizadas, neones y mucho brillo. La marca busca crear un ambiente donde la estética y la experiencia sean tan memorables como el menú.

Fiel a su filosofía, el evento contará con un banquete 100 % plant-based en el que participarán algunas de las marcas más reconocidas del sector. Quevana, Mommus, La Carleta o Letit V se encargarán del toque salado, mientras que el apartado dulce correrá a cargo de Peruxiñas y KoRo, con propuestas que prometen sorprender a todos los asistentes.

La bebida también será protagonista, con el respaldo de Fuze Tea, Lupia, Brava Kombucha, Fontecelta, Altos de Torona y Regina Viarum, que garantizarán una noche larga y muy animada.

Cómo conseguir una entrada

En redes sociales, muchos se preguntan ya: “¿Cómo puedo ir al Vanetta Fest?”. Para responder a la expectación, la marca ha lanzado un sorteo de cinco entradas dobles para asistir al evento.

Participar es muy sencillo: basta con realizar un pedido a través de la web oficial de Vanetta. Entre todas las compras se sortearán las entradas, aunque conviene darse prisa, ya que el plazo finaliza el domingo 19 de octubre a las 23:59 horas.