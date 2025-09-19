Abre la primera 'focaccería' de Vigo en la zona de moda de la ciudad

El Paseo de Alfonso se ha convertido en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Los espectaculares atardeceres de la Ría de Vigo que enganchan tanto a locales como a turistas podrán ser ahora acompañados con uno de los manjares italianos más reconocidos.

Las terrazas son el gran atractivo del Paseo de Alfonso, pero desde hace una semana se ha hecho un hueco Foca Ciao, la primera 'focaccería' de la ciudad. Manu y Cecilia son sus responsables, dos vigueses que han retornado para montar su negocio sobre su plato preferido.

"Nos encantan las focaccias. En Barcelona, donde vivíamos, nos comíamos muchas y, para no echarlas de menos en Vigo, decidimos montar esta focaccería", explica a Treintayseis la dueña del local, que asegura que es algo "diferente" que no había en la ciudad.

La idea se les ocurrió en un largo viaje de Barcelona a Almería hace varios meses. Entonces, comenzaron a buscar locales en Vigo hasta que apareció uno en el Paseo de Alfonso XII. "Queríamos abrir en junio y al final se demoró a septiembre", se lamenta Cecilia a pesar de la ilusión tras la apertura.

Un cocido dentro de una focaccia

Como explica Cecilia, la focaccia es un plato italiano que se basa en una masa fermentada con un proceso más largo que una barra de pan normal y un relleno. "De embutido que tú elijas", explica tras afirmar que estuvieron probando todas las combinaciones posibles para que "salieran las más ricas".

En Foca Ciao hay un "montón" de variedades de focaccia para escoger, pero hay una que destaca sobre el resto. Se trata de Ciaofoca, un homenaje a Galicia. "Lleva lacón, crema de grelos, puré de patatas y provola", detalla Cecilia, que asegura que es "como comerte un cocido dentro de una focaccia".

"La gente la está probando y le está sorprendiendo para bien", añade la hostelera, que explica que la acogida ha sido estupenda y que ya hay clientes que han repetido.