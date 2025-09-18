La hamburguesa más deseada de Madrid aterrizará en Vigo: solo hacen 200 unidades al día

Una sola burger en carta, 200 unidades al día. Esa es la receta de Pink,s, el local que presume de tener la hamburguesa más deseada en Madrid y que desde hace un año ya está presente en Galicia, con un local en A Coruña. Ahora, la marca quiere expandirse y anuncia su apertura en Vigo.

Con la apertura en la ciudad olívica, Pink’s suma ya 17 locales- 16 en Madrid y uno en A Coruña-, siempre con el mismo propósito: crecer con intención y sin perder su esencia.

La fórmula no cambia: una sola burger en carta, 200 unidades al día, calidad máxima y un servicio cercano. Es la misma receta con la que nació en Chueca en 2022 y que hoy repite, integrándose en la vida de cada ciudad sin transformarla.

Pink’s nació en un pequeño local de apenas 20 metros cuadrados en Madrid con una idea clara: hacer menos, pero hacerlo mejor. Dos años después, la marca de hamburguesas sigue creciendo con paso firme y lo hace a su manera: en lugares donde pocos miran.

Por el momento, la firma no ha concretado ni ubicación ni fecha de apertura del local en Vigo. Su apertura en A Coruña, hace ahora un año, generó una gran expectación, con largas colas de gente deseando probar una de las 200 hamburguesas que regalaban el primer día. ¿Ocurrirá lo mismo en Vigo?