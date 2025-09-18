Ofrecido por:
La hamburguesa más deseada de Madrid aterrizará en Vigo: solo hacen 200 unidades al día
La hamburguesería Pinks, con 17 locales - uno de ellos en A Coruña-, llega a la ciudad olívica con su propuesta minimalista: 200 raciones diarias, abiertas los 365 días del año
Te puede interesar: El asador de Vigo con tradición de la mejor carne y unas vistas insuperables
Una sola burger en carta, 200 unidades al día. Esa es la receta de Pink,s, el local que presume de tener la hamburguesa más deseada en Madrid y que desde hace un año ya está presente en Galicia, con un local en A Coruña. Ahora, la marca quiere expandirse y anuncia su apertura en Vigo.
Con la apertura en la ciudad olívica, Pink’s suma ya 17 locales- 16 en Madrid y uno en A Coruña-, siempre con el mismo propósito: crecer con intención y sin perder su esencia.
La fórmula no cambia: una sola burger en carta, 200 unidades al día, calidad máxima y un servicio cercano. Es la misma receta con la que nació en Chueca en 2022 y que hoy repite, integrándose en la vida de cada ciudad sin transformarla.
Pink’s nació en un pequeño local de apenas 20 metros cuadrados en Madrid con una idea clara: hacer menos, pero hacerlo mejor. Dos años después, la marca de hamburguesas sigue creciendo con paso firme y lo hace a su manera: en lugares donde pocos miran.
Por el momento, la firma no ha concretado ni ubicación ni fecha de apertura del local en Vigo. Su apertura en A Coruña, hace ahora un año, generó una gran expectación, con largas colas de gente deseando probar una de las 200 hamburguesas que regalaban el primer día. ¿Ocurrirá lo mismo en Vigo?