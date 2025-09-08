Carnivale Burger suma una nueva victoria en The Champions Burger: Mejor Burger Local en Vigo 2025

La hamburguesería coruñesa se alzó el pasado sábado 6 de septiembre con el galardón y consolida su liderazgo en Galicia dentro de la competición nacional.

Carnivale Burger ha vuelto a hacer historia en la gran liga de las hamburguesas. Durante la clausura de The Champions Burger Vigo 2025, la marca coruñesa fue distinguida con el premio a la "Mejor Burger Local", un reconocimiento que refuerza su trayectoria de éxitos en esta competición y confirma su papel como referente gastronómico en Galicia.

El premio se otorgó a la "MVP", la burger con la que Carnivale compite este año en todo el circuito de The Champions Burger 2025. Se trata de una receta creada en exclusiva para el campeonato, que no se encuentra disponible en los locales de la marca, lo que convierte su degustación en una experiencia única dentro del festival.

La MVP es una propuesta con inspiración americana y alma artesanal: pan y salsas caseras, carne gallega de chuletón madurado 60 días y brisket de Angus cocinado a baja temperatura durante 48 horas con un adobo cajún propio. Como broche final, incorpora el enigmático "Polvo Florida", un ingrediente secreto que añade un toque sorprendente y exclusivo.

Este nuevo triunfo en Vigo se suma a la victoria obtenida semanas antes en The Champions Burger A Coruña, donde también fue elegida como Mejor Burger Local. Con estos dos galardones en 2025, junto al título de Mejor Hamburguesería de Galicia, Carnivale Burger se afianza como la única representante gallega en la final nacional de The Champions Burger, cuya sede y fecha aún están por confirmar.

Con esta nueva victoria, Carnivale Burger refuerza su liderazgo en Galicia y se prepara para llevar su propuesta exclusiva a lo más alto de la competición nacional.