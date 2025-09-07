Estas son las 12 mejores terrazas de Vigo "para disfrutar de las vistas", según Idealista

Una de las mejores terrazas en Vigo para tomar algo con vistas increíbles albatrosvigo.com

Vigo cuenta con un sinfín de terrazas desde las que disfrutar de panorámicas increíbles. Su encanto urbano y su cercanía al mar queda patente en todas y cada una de ellas, con vistas impresionantes hacia la ría y el Atlántico que te dejarán sin palabras.

Idealista lo sabe, y por eso ha hecho una selección de las 12 mejores terrazas en la ciudad olívica que no puedes perderte "para disfrutar de las vistas". Una comida, una cena, un picoteo, bebidas... lo que sea en la compañía de familia o amigos y las mejores vistas del mundo.

1. Lobishome

Jardín en la parte trasera de Lobishome Facebook Bar Lobishome

"Lobishome ofrece un refugio acogedor gracias a su jardín trasero, repleto de vegetación, que invita a relajarse en un entorno sereno", indican desde el portal web inmobiliario.

A solo unos pasos de la Plaza de España, Lobishome sorprende por su encanto. Con una terraza rodeada de vegetación y un jardín privado, ofrece un respiro perfecto para quienes buscan disfrutar al aire libre sin salir de la ciudad.

Su cocina rinde homenaje a los sabores gallegos de siempre, con platos caseros preparados con mimo e ingredientes de claidad, "como lacón con grelos, empanadas o pulpo a la gallega". Un lugar discreto e ideal para una comida tranquila o un picoteo con vistas.

2. Chiringuito O Pirata

Imagen de O Pirata y su buen ambiente, con el sol escondiéndose entre las Islas Cíes Cedida

O Pirata es el chiringuito por excelencia del verano vigués. Ubicado en plena Avenida de Samil, tiene una terraza de madera con vistas a las Cíes, perfecta para disfrutar del atardecer. "Ofrece buena música y conciertos que animan los meses más cálidos del año", apuntan desde Idealista.

Su ambiente relajado se completa con una oferta gastronómica impecable y una carta basada en "tapas variadas, hamburguesas caseras y opciones desenfadadas con precios que invitan a repetir".

3. Hotel Silken Axis Vigo

Terraza del Hotel Silken Axis Vigo Hotel Silken Axis Vigo

El Hotel Silken Axis Vigo se encuentra en pleno centro de Vigo. De cuatro estrellas, esconde una de las terrazas más sorprendentes de la ciudad. "Está ubicado a pocos pasos del casco histórico, la zona comercial y la playa".

Ubicada en lo alto del edificio, combina piscina, vistas panorámicas a la ría y un ambiente tranquilo, ideal para desconectar sin salir del bullicio urbano. Su propuesta gastronómica y ubicación privilegiada lo convierten en un lugar perfecto tanto para visitantes como para locales.

4. Marina Cíes Beach Club

Puesta de sol a través del cristal de este local hostelero del paseo de Samil Marina Cíes

Volvemos al mar. Frente a la playa de Samil, Marina Cíes es mucho más que un beach club: es un espacio donde se mezcla gastronomía, coctelería y relax en un entorno privilegiado.

Con camas balinesas, hamacas y una terraza con vistas únicas al mar y a las Cíes, "se complementa con servicios de spa, masajes y espacios selectos para eventos especiales".

Ofrece desde cocina tradicional hasta toques japoneses, todo con producto fresco y en un ambiente pensado para desconectar.

5. Hotel Maroa

Terraza del Hotel Maroa Hotel Maroa

En pleno centro de Vigo, el Hotel Maroa alberga una de las terrazas más elegantes de la ciudad: Rooftop La Séptima, "un espacio chic consultado para quienes quieren mirar la ría desde una perspectiva relajada y estilizada".

Con un ambiente moderno y relajado, este espacio ofrece vistas panorámicas a la ría, ideal para disfrutar desde el desayuno hasta la última copa del día.

6. Los 3 Monos de Samil

Los Tres Monos en Aguete Los Tres Monos Marín

Tras su éxito en Aguete, Los 3 Monos llegaron a Samil con un local que rápidamente se convirtió en punto de referencia. Con una estética moderna y muy instagrameable, destacan por su ambiente animado y vistas directas a la playa.

Su carta, centrada en una fusión moderna con protagonismo de las brasas, combina "desde hamburguesas y pokés hasta pan bao, croquetas, opciones japonesas y carnes a la brasa, abarcando una gama amplia y contemporánea".

7. Puerto Domaio

Puerto Domaio Facebook: Arrocería El Puerto Domaio

La Arrocería El Puerto Domaio no se encuentra en Vigo ciudad, sino en Moaña, pero tenía que estar en esta lista por ser una escapada gastronómica imprescindible a pocos minutos de Vigo.

"Su terraza acristalada permite disfrutar de platos típicos del mar acariñados por la brisa de la ría", dice Idealista. Especializado en arroces y cocina marinera, ofrece un ambiente familiar y tranquilo, perfecto para saborear el mar con vistas inmejorables.

8. Mirador do Cepudo

Parque forestal Monte Cepudo.

En la parroquia de Valadares, lejos del bullicio urbano, encontramos la terraza en la cima del Monte Cepudo, con una de las vistas más hermosas de Vigo, su ría y sus islas Cíes.

Escondido entre los árboles del parque forestal Monte Cepudo, este asador es una joya rodeada de naturaleza. Ofrece una experiencia auténtica con cocina gallega a la brasa: carnes, pescados y sabores tradicionales en un entorno perfecto para desconectar.

"Esparcimiento, naturaleza y buena comida se combinan en este espacio ideal para celebrar comidas familiares o eventos", opinan desde Idealista.

9. Mauro Restaurante

Restaurante Mauro

En la vecina Vilaboa, a pocos minutos en coche, Mauro Restaurante se sitúa en un lugar privilegiado en la ensenada de San Simón, uno de los últimos puntos con vistas directas a la ría de Vigo.

Reconocido por su cocina gallega basada en productos de alta calidad, "como arroz negro, lubina marinada o torrija con helado", brinda una experiencia inolvidable gracias a su terraza suspendida sobre el puerto deportivo de San Adrián de Cobres, con panorámicas impresionantes.

10. Room Museum

Restaurante Room Museum Facebook: Room Museum

"Instalado junto al Museo do Mar, en la Avenida Atlántida, Room Museum irrumpió como una terraza-lounge y beach bar con vistas al Atlántico",explica Idealista. Este establecimiento ofrece una de las terrazas más modernas y acogedoras de la ciudad.

Combina cocina creativa -como teriyaki de presa ibérica ahumada, tataki de lubina, tartar de aguacate y salmón ahumado- con un ambiente íntimo ideal para cenas con encanto o encuentros informales.

11. Gran Hotel Nagari

Terraza del Hotel Nagari Hotel Nagari

En la azotea del Gran Hotel Nagari se esconde una de las terrazas más emblemáticas de Vigo. Muy cerca de la Plaza de la Estrella, este espacio combina elegancia, ambiente exclusivo y una experiencia completa: zona de bar, cócteles de autor y área de spa.

"Desde sus alturas, la panorámica de la ría es una de las mejores de la ciudad". Abierta tanto a huéspedes como al público general, es el lugar perfecto para una escapada urbana con todo el estilo.

12. Albatros Terraza & Bar

Terraza de Albatros Instagram: Albatros

En el muelle de los Transatlánticos, la terraza-bar Albatros es uno de esos rincones especiales donde el Atlántico parece estar al alcance de la mano. "Cuenta con dos terrazas elevadas que elevan la experiencia del público, acompañadas por música de DJ que ameniza el ambiente".

Con una vista despejada sobre la ría de Vigo, se convierte en el lugar perfecto para brindar al atardecer en un ambiente sereno y elegante. Su cocina de autor, basada en producto gallego de calidad, completa la experiencia.