Cuenta atrás para The Champions Burger: Vigo votará por la mejor hamburguesa de España

Regresa a Vigo el mayor festival gastronómico de la hamburguesa, The Champions Burger, que busca la "Mejor hamburguesa de España", tras el éxito de la edición anterior, que contó con más de 130.000 visitantes.

De nuevo, el Centro Comercial Vialia acogerá este evento desde el jueves, 28 de agosto, con la inauguración institucional a las 20:00 horas, y hasta el domingo, 7 de septiembre. El horario será de 12:00 horas a 00:00 horas durante los 10 días de estancia en la ciudad olívica.

Desde la organización destacan lo "intenso" de la competición tras visitar las 22 primeras ciudades de este año, gracias al alto nivel de las propuestas creadas exclusivamente para el concurso y al mayor número de restaurantes participantes.

Con entrada gratuita, este año se podrá disfrutar de "creaciones que van desde lo tradicional hasta lo más atrevido". Cada una se elaborará con ingredientes de primera calidad: carnes de origen certificado, panes de masa madre y una fusión de sabores que elevarán la experiencia del público a la categoría gourmet.

Además, contará con un espacio exclusivo para los restaurantes de los mejores influencers del país, que ofrecerán sus originales propuestas, pero no se las podrá votar: Moflete, del youtuber Joe Burger; The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo), y Hades, de Elías Dosunmu. También estará Gottan Grill, que se alzó con el título de “Mejor hamburguesa de España” y “Mejor hamburguesa de Europa” en 2024.

Votar la "Mejor hamburguesa de España"

Los asistentes, además de disfrutar de las mejores creaciones, podrán participar en la elección de la "Mejor hamburguesa de España": sólo tendrán que escanear el tícket de compra y valorarla.

Los establecimientos que participarán son Street Food Burger, Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Soul, Godeo, Nola Smoke, RICO, El Tarantín Chiflado, Tokio, Vacarnal, Circo y Moa Brasas. A estos restaurantes se suman las propuestas locales de Carnivale y Custom Burger.

La final de la "Mejor hamburguesa de España" se celebrará en diciembre, y participarán los 35 establecimientos más votados durante la ruta 2025. También se elegirá la "Mejor hamburguesa de Europa", consolidando el carácter internacional del festival, donde participarán las mejores burgers de la final española junto a una selección de propuestas de alto nivel procedentes de diversos países europeos.