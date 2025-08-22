Un pueblo cerca de Vigo celebra este sábado su concurso de tortillas con 100 euros de premio

La tortilla de patatas es un manjar de la gastronomía gallega. Apreciada por su sabor y versatilidad, su preparación es sencilla pero delicada, aunque requiere cierto cuidado. Los ingredientes básicos son patatas, huevos y aceite de oliva, si bien no falta quien añade cebolla.

Para encontrar la mejor tortilla del área de Vigo, el Ayuntamiento de O Covelo (Pontevedra) ha organizado un concurso este fin de semana. El evento se celebrará el sábado 23 de agosto en la plaza Mestre Cerviño, y está abierto a todas las personas, excepto empleados del Concello y familiares directos del jurado.

Así será el XIV Concurso de Tortillas de O Covelo

Los vecinos de O Covelo vivirán una jornada gastronómica diferente este fin de semana con la celebración de la XIV edición del Concurso de Tortillas, donde podrán degustar y votar las mejores preparaciones locales en un ambiente festivo y familiar.

Los participantes deberán traer una tortilla o varias compuestas por los ingredientes básicos: patata, huevo, aceite, sal y, opcionalmente, cebolla. "En ningún caso llevar cualquier otro ingrediente", informan fuentes municipales. El plazo de inscripción se cerrará el mismo día del concurso a las 20:00 horas.

El jurado estará formado por diversas personas cualificadas para ejercer esta función, valorando el sabor y la calidad, de 1 a 10 puntos. El ganador recibirá un cheque regalo de 100 euros y un diploma, reconociendo su destreza culinaria.

Tras la valoración del jurado, los participantes cederán las tortillas para que los asistentes puedan degustarlas.

De forma paralela, el evento también incluirá un concurso de croquetas y otro de postres caseros. En el concurso de croquetas, cada participante deberá presentar un mínimo de una docena por receta. La receta es totalmente libre, pero los ingredientes deberán detallarse en un folio en el momento de la presentación del concurso.

Cada persona puede presentar más de una receta, siempre respetando la cantidad mínima de 12 croquetas por preparación. En cuanto al concurso de postres, se aceptará cualquier receta de sobremesa.

Se establecen los siguientes premios:

Concurso de croquetas

Premio al sabor: un cheque regalo de 75 euros y un diploma

Premio a la originalidad: un cheque regalo de 75 euros y un diploma

Concurso de postres

Premio al sabor: un cheque regalo por valor de 100 euros y un diploma

Premio a la presentación más original: un cheque regalo por valor de 100 euros y un diploma

Los premios no se darán en metálico, sino en formato cheque-regalo que se podrá canjear en cualquier establecimiento comercial situado dentro del término municipal del Concello de Covelo, hasta el 31 de octubre. Solamente en un único establecimiento.