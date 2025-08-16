El acogedor restaurante de Vigo que sirve las mejores tapas de la ciudad

Fuera de Vigo y Galicia, hace mucho frío. Los vigueses y viguesas nos hemos malacostumbrado a recibir una tapa con nuestra consumición, una costumbre que no es tal en gran parte de España y de la que pueden presumir locales como La Imperial.

Situado en el número 24 de la calle Colombia y con 24 años de historia, este mítico bar vigués puede presumir de servir de las mejores tapas de la ciudad. Esta fama, ganada con mucho esfuerzo, llevó a su dueño, Amadeo da Silva Martínez, ser calificado como el "Zar de las tapas".

Amadeo es un clásico de la hostelería de la ciudad. Antes de La Imperial ya contaba con varios establecimientos, pero el potencial de su nuevo bar lo llevó a enfocarse solamente en él.

El hostelero explica a Treintayseis que primero abrieron como una cervecería, pero pronto las tapas fueron cogiendo protagonismo. "Con las tapitas siempre tratas de venderle la segunda o la tercera consumición al mismo cliente", relata.

Y es que si por algo destaca La Imperial es por su ambiente acogedor. Amadeo y su equipo no te van a apurar para que abandones la mesa cuanto antes, te van a hacer sentir uno más de la familia y te van a animar a disfrutar más tiempo de un local decorado de forma muy especial.

De tapería a restaurante manteniendo clientes

Empujados por este buen servicio y comida de calidad, la clientela de La Imperial se ha mantenido fiel con el paso de los años, observando cómo su tapería de confianza se iba convirtiendo en un restaurante de referencia de la ciudad.

De hecho, su público no solo son los vecinos del barrio, que también se pasan durante todo el día por el bar, desde el mediodía hasta la noche, sino personas que vienen de fuera de Vigo a probar la comida que preparan en la pequeña pero potente cocina de La Imperial.

Esta calificación hace que Amadeo se sienta "orgulloso" del trabajo hecho durante más de 20 años, en los que también han apostado fuerte por los vinos. "Tenemos buen jamón y buen vino. Distintos vinos: godellos, albariños, ribeiros, condado, ribera del Duero, rioja, mencías", enumera.

Y no nos podemos olvidar del origen de La Imperial: la cerveza. El COVID provocó que abandonaran aquella de importación, pero Amadeo recuerda que las marcas españolas cuentan con gamas más amplias que pueden satisfacer a cualquier persona.

Gastronomía gallega

Cada tapa y cada plato del menú del día que preparan sabe a Galicia. La gastronomía gallega está en el centro de la cocina de La Imperial, atrayendo a locales y visitantes que envían algunos hoteles de la ciudad a las mesas de este rústico local.

Según Amadeo, los platos más demandados son las zamburiñas, junto a clásicos del mar como pulpo, calamares y bacalao. Las tablas de embutidos y los jamones también tienen mucha relevancia en la carta de este mítico establecimiento de Vigo.

La carta la mantienen todo el año, aunque como los productos son frescos tratan de adaptarse a la temporada. Así, los potajes, sopas y cocidos son los protagonistas del invierno, que son reemplazados por salpicones y platos más frescos en época estival.