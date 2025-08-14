El restaurante de Vigo que une tradición familiar y producto gallego con el mejor taco de España

En el número 48 de la Rúa do Ecuador, en Vigo, se encuentra un restaurante mexicano muy especial, que en las últimas semanas ha ido ganando notoriedad en la ciudad gracias a ganar un importante reconocimiento. Se trata de La Chilanga Cantina Urbana, un restaurante en el que se puede degustar el Mejor Taco de España, ganador del Campeonato de España de Tacos 2025.

En concreto, la elaboración ganadora consiste en "un taco meloso de carrilleras a baja temperatura", la perfecta fusión entre "el buen producto gallego y el toque mexicano". El ingrediente principal son las carrilleras de cerdo, que están flameadas con tequila, estofadas con verdura y cocinadas a baja temperatura con vino Mencía y Pedro Ximénez.

Aunque actualmente no están en la carta, la propietaria del establecimiento, Araceli Carreiro Antón, asegura que recibe tantas peticiones por este plato que a veces lo prepara de todas formas y planea incluirlo pronto de manera oficial. Sin embargo, su reticencia responde al trabajo que implica: "Lleva 15 horas de elaboración, debido al estofado y a la reducción para evaporar el alcohol", explica.

Recetas familiares y productos locales

El local abrió sus puertas a finales de 2019, "justo antes de que nos golpeara el COVID-19", recuerda su propietaria. Pese al difícil arranque, asegura que "ha sido un reto importante, pero hemos logrado una clientela muy leal".

Mexicana e hija de migrantes, su vida ha estado siempre dividida entre México y España. "Mi corazón está dividido entre ambos países", admite, una dualidad que también se refleja en su trayectoria profesional. En el año 2000 abrió en Meira, Moaña, un restaurante llamado La Bufona, especializado en cocina de autor, aunque acabó cerrando y ella trasladándose de vuelta al país americano.

Su regreso a Galicia no fue solo una decisión profesional, sino también personal. "Volví porque mi hija mayor se quedó aquí y por mi madre, buscando tranquilidad. México es un hervidero de inseguridad, y aquí se vive mejor", explica.

En esta nueva etapa, ha apostado por una carta más cercana a sus raíces, basada en recetas familiares y productos locales. "Para ella, la calidad del producto es fundamental: "la carne la compro en la carnicería de arriba". Sin embargo, reconoce que algunos ingredientes imprescindibles deben importarse, "lo cual los hace caros y cada vez más difíciles de conseguir".

Los nachos chilanga, reyes inconfundibles

Pese a contar con una extensa carta, con una gran variedad de productos mexicanos, los clientes tienen claro su favorito: los nachos chilanga. "Son un éxito rotundo", asegura Araceli, quien explica que están hechos con los totopos (lo que nosotros conocemos como nachos), los frijoles negros, la carne picada cocinada y la salsa cheddar casera. "Todo lo que servimos en el restaurante es casero, es lo que marca la diferencia", incide. Además, también son populares entre los comensales las quesadillas y los sopes.