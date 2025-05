La tapería escondida de Nigrán (Pontevedra) que se ha convertido en el segundo hogar de sus vecinos

Escondida lejos del bullicio turístico de Nigrán, en un rincón tranquilo de la parroquia de Priegue, se encuentra Entre Amigos, una pequeña tapería que ha conquistado el corazón de vecinos y visitantes gracias a su cocina innovadora y su ambiente familiar. Tapas, carnes y arroces son las especialidades de este restaurante que, en tan solo siete meses, se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan buena comida y cercanía.

Tras conocerse trabajando en un local de hostelería, Mariel y Holdry decidieron fundar su propio establecimiento. "La idea empezó a rondarnos al terminar el verano. Encontramos este local y nos pareció perfecto: pequeño, acogedor y con alma", explica Mariel.

El espacio ya llevaba por nombre Entre Amigos, un detalle que terminó de convencerlos. "Representaba justo lo que queríamos: un lugar donde sentirse como en casa, rodeado de amigos, familia y vecinos", añade.

Y lo han conseguido. En menos de un año, la tapería ha logrado fidelizar a quienes la visitan. "Lo más bonito es que la gente siempre vuelve", sonríe Mariel.

La clave de ese éxito, según los propietarios, está en el trato cercano y personalizado. "Nos esforzamos por conocer a nuestros comensales por su nombre, estar pendientes de que todo esté a su gusto y cuidar cada plato que sale de cocina", señala Holdry, que además es el chef.

Una propuesta gastronómica que invita a descubrir

Aunque se presentan como una tapería, su propuesta va más allá de lo tradicional. Entre Amigos apuesta por sorprender al cliente con cortes de carne poco habituales en la zona, platos fuera de carta y una cocina que anima a experimentar. "Traemos cosas que aquí no se ven y animamos a probar. Si no pruebas, no sabes lo que te gusta", dice Mariel.

La carta cambia cada pocos meses para ofrecer nuevas creaciones del chef, manteniendo así una experiencia dinámica y original. Esta filosofía también se traslada a las fechas especiales: el Día de la Madre, San Valentín o San Patricio se celebran con menús temáticos cuidadosamente diseñados.

Además, Entre Amigos no se limita a la comida. La música en directo es ya una seña de identidad en algunas noches señaladas, convirtiendo el restaurante en una auténtica fiesta donde la buena cocina y el buen ambiente van de la mano.

A domicilio y a puerta cerrada

Aunque no es una faceta que promocionen especialmente, el restaurante también ofrece servicio a domicilio a través de una conocida aplicación de delivery, aunque solo entre semana y con una selección limitada de platos. "Hay elaboraciones que deben comerse recién salidas de la cocina porque son muy delicadas. Si se envían a domicilio, pierden sabor y calidad", explica el cocinero.

Además, Entre Amigos organiza ocasionalmente eventos y celebraciones, siempre con reserva previa y una carta cerrada adaptada a cada ocasión. Por ello, el local se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los vecinos para celebrar sus momentos especiales.