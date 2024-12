Dónde comer en Vigo, según la periodista viguesa Noelia Otero

Viguesa de nacimiento y enamorada de Galicia y de su gastronomía: La periodista olívica reside actualmente en Madrid, en donde ejerce como directora adjunta del programa "Código 10" -formato dedicado en la cadena privada Cuatro a la investigación de sucesos e información de actualidad-, pero regresa semanalmente a su casa.

Además de compartir momentos con su familia y sus amigos, por los que siente una enorme morriña, la periodista siempre se da algún que otro homenaje culinario para recargar pilas de cara al resto de la semana y para enfrentarse a un programa televisivo que exige el 200%.

Noelia no duda a la hora de hacer sus recomendaciones para la sección Dónde comer en Vigo según. Valora, de manera especial, la relación calidad-precio, la atención de los hosteleros responsables y el buen producto gallego.

Dónde desayunar

Tintico Brunch - Rúa das Teixugueiras, 16, portal 5, 36212 Vigo, Pontevedra

Se trata de uno de los locales de moda en la ciudad olívica para disfrutar de un buen desayuno, una buena merienda o un brunch. El Tintico, ubicado en pleno Navia, cuenta con una amplia carta de bowls de yogur, zumos, tostas y bollería, y sus instalaciones permiten que los comensales se sientan en un ambiente alegre y a la última.

Según relata Noelia, "me encanta porque lo tengo al lado de casa y me gustan sus zumos, sus tostadas con huevo y salmón y sus cafés, que están riquísimos". Además, continúa, "mi hija es fan del desayuno americano, aunque es algo que solo se puede permitir uno de vez en cuando".

Para tomar el vermú

Cervecería La Alcoba - Rúa das Teixugueiras, 16, 36212 Vigo, Pontevedra

Taberna A Mina - Rúa San Vicente, 8, 36202 Vigo, Pontevedra

Para tomar el vermú, la viguesa no podría decantarse entre La Alcoba, ubicada también en el barrio de Navia, o la Taberna A Mina, en Rúa San Vicente. "A La Alcoba siempre voy. Todos los viernes, cuando llego a casa, me bajo a tomarme mi copita de Godello", reconoce la periodista. "Si hace bueno, en la terraza, si no, dentro", anota.

Por otro lado, prosigue, la Taberna A Mina es siempre una buena opción para tomarse algo de manera "más informal", sobre todo, "los mejillones picantes, que son mis favoritos. A veces, incluso, antes de una cena voy ahí".

Dónde comer

Tapería O Canario - Rúa Llorente, 28, 36202 Vigo, Pontevedra

La periodista viguesa destaca de la Tapería O Canario el producto gallego "de calidad" que ofrecen en este lugar para comer o para cenar. Además, asegura que al binomio calidad-precio se añade la "amabilidad" de los responsables del local y su ambiente "familiar".

Del menú, la gallega destaca el rodaballo, la parrillada de carne, las zamburiñas, las navajas o los percebes: "Procuro ir siempre los fines de semana que subo a Vigo", relata Noelia. "Los dueños son súper agradables y, para mí, es la mejor comida de Vigo en cuanto a calidad y precio. En ocasiones tienen parrillada de marisco muy económica", anota.

Tomar algo de tarde

Liceo Bouzas - Rúa de Eduardo Cabello, 8, 36208 Vigo, Pontevedra

Para tomar algo de tarde, la periodista apuesta por La Cantina del Liceo, en Bouzas, junto al mar. "Hace años que conozco a Rebe y a Roi. Son unos hosteleros de la leche y han reflotado este rincón de Vigo", explica Noelia. "A veces es posible hacer allí un picoteo de Navidad o un cumpleaños pequeño. Lo organizan todo muy bien. Todo ello con vistas al mar y con un ambiente muy tranquilo", añade, antes de puntualizar que también se puede degustar allí un buen vino o un cóctel.

Cenar y tomar la primera copa

Bar Pentagrama - Rúa Real, 39, 36202 Vigo, Pontevedra

Noelia es fan del Pentagrama, en el Casco Vello. Se trata de un local gestionado, del mismo modo, por los responsables del Liceo, y del que la periodista destaca las hamburguesas o las brochetas de pollo: "Si lo que quieres es tomar algo informal para luego salir un rato por ahí, es perfecto", remarca Otero. "Luego es posible tomarse en el local la primera copa con un ambiente más festivo. Es un clásico de toda la vida que a mí me gusta muchísimo", añade.