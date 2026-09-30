Toda la información sobre la Festa do Marisco de O Grove 2026: precios, conciertos y todos los detalles

O Grove (Pontevedra) volverá a disfrutar de uno de los mayores eventos gastronómicos del país, su Festa do Marisco. Locales y visitantes podrán degustar los mejores productos del mar a partir de este jueves 1 de octubre, entre conciertos y diversas actividades de ocio y cultura.

Desde su primera edición, en 1963, la Festa do Marisco ha crecido de forma notable. Nacida como una modesta celebración local para dar a conocer el marisco de la ría entre los vecinos, ahora es una fiesta de renombre internacional que celebra la diversidad y calidad de los productos del mar de las Rías Baixas.

"Esta evolución refleja el creciente reconocimiento del patrimonio cultural y gastronómico de Galicia y sitúa a O Grove como un destino culinario imprescindible", aseguran desde la organización, que también recalca que la celebración ayuda a preservar las tradiciones marineras y marisqueras de la zona.

Además, la Festa do Marisco supone un impulso económico para la comarca de O Salnés cada otoño, tras la frenética temporada de verano. El evento crea empleo temporal y oportunidades de negocio para los vecinos, fortaleciendo el tejido económico y social de la comunidad.

La cita, imprescindible para muchos, cuenta con una gran diversidad de actividades: culturales, musicales y deportivas, y juegos tradicionales. Hasta el 12 de octubre, O Grove disfrutará del mejor marisco entre pandereteiras, gaitas y mucha tradición.

Horarios

Los puestos cocinarán los mejores productos del mar de las Rías Baixas desde este jueves 1 de octubre hasta el próximo lunes 12 de octubre, en horario de comida y cena. De lunes a jueves, abrirán de 12:00 a 16:30 horas, y de 19:30 a 22:30 horas.

A partir del viernes, los puestos ampliarán el horario y servirán comida desde las 11:30 hasta las 17:00 horas, y desde las 19:30 horas hasta las 23:00 horas. Cabe recordar que el jueves 1 de octubre sólo se abrirá de horario de tarde, mientras que el lunes 12 de octubre, de mañana.

Precios

La organización ya ha desvelado la carta y sus precios. El producto más caro volverá a ser los percebes, cuya ración de 200 gramos costará 21 euros. Mientras las empanadas serán los productos más baratos, desde los 4,5 euros hasta los 7 euros.

La carta de la LXIII Festa do Marisco también cuenta con una diversa oferta líquida y postres tradicionales gallegos: filloas, bica, torta de Santiago, torta de queixo o biquiños.

Carta de la LXIII Festa do Marisco Festa do Marisco O Grove

Parte trasera de la carta Festa do Marisco O Grove

Concertos do Marisco

Los conciertos serán uno de los grandes atractivos para el público de la Festa do Marisco de O Grove 2026. Vecinos y visitantes podrán bailar y cantar música de todo tipo, desde el urbano gallego de 9Louro a la emotiva música de Sés o el indie de Carlos Sadness o Dorian.

Cartel Concertos do Marisco Festa do Marisco O Grove

Toda la programación

Jueves 1 de octubre

10:00 h. Inauguración de XXVIII FOROACUI. Auditorio de O Grove (r/ Monte da Vila).

Inauguración de XXVIII FOROACUI. Auditorio de O Grove (r/ Monte da Vila). 19:00 h. Inauguración de la LXIII Festa do Marisco de O Grove y apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Inauguración de la LXIII Festa do Marisco de O Grove y apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 22:30 h. Conciertos del Marisco. Os Firrás. Carpa de conciertos.

Viernes 2 de octubre

09:45 h. XXVIII FOROACUI. Auditorio de Grove.

XXVIII FOROACUI. Auditorio de Grove. 11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 11:30 h. Inauguración Feria de Oportunidades Grovestock. Plaza de O Corgo.

Inauguración Feria de Oportunidades Grovestock. Plaza de O Corgo. 17:00 h. Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h).

Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h). 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 20:00 h. Conferencia “XXXVIII Ciclo Cultivando o mar”. Organiza: Foro ACUI. Sala das Cunchas, en la planta baja del Ayuntamiento.

Conferencia “XXXVIII Ciclo Cultivando o mar”. Organiza: Foro ACUI. Sala das Cunchas, en la planta baja del Ayuntamiento. 23:00 h. Conciertos del Marisco. 9Louro. Djow. Carpa de conciertos.

Sábado 3 de octubre

11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 16:00 h. Regata de dornas “a vela” de la Festa do Marisco. Campo de Regatas del Puerto de O Grove. Organiza: Dorna Meca. Entrega de trofeos a las 18:30 h.

Regata de dornas “a vela” de la Festa do Marisco. Campo de Regatas del Puerto de O Grove. Organiza: Dorna Meca. Entrega de trofeos a las 18:30 h. 17:00 h. Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h).

Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h). 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 19:30 h. Presentación de “Formar para servir” de Francisco Miguel Otero Prol, Carabecho. Sala das Cunchas, en la planta baja del Ayuntamiento.

Presentación de “Formar para servir” de Francisco Miguel Otero Prol, Carabecho. Sala das Cunchas, en la planta baja del Ayuntamiento. 23:00 h. Conciertos del Marisco. Ocean Colour Scene. Dj Nanein. Carpa de conciertos.

Domingo 4 de octubre

09:30 h. XI Encuentro Internacional de Vespas y Lambrettas. Delante del Ayuntamiento. Organiza: Scooter Club LamVrespas O Grove.

XI Encuentro Internacional de Vespas y Lambrettas. Delante del Ayuntamiento. Organiza: Scooter Club LamVrespas O Grove. 11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 16.00 h . Desafío Arousa: regata de dornas “a remo”. Campo de Regatas Puerto de O Grove rumbo al puente de A Toxa. Organiza: Dorna Meca. Entrega de trofeos a las 18:30 h.

. Desafío Arousa: regata de dornas “a remo”. Campo de Regatas Puerto de O Grove rumbo al puente de A Toxa. Organiza: Dorna Meca. Entrega de trofeos a las 18:30 h. 12:30 h. Actuación de baile tradicional de la Asociación Cantodorxo. Plaza de O Corgo.

Actuación de baile tradicional de la Asociación Cantodorxo. Plaza de O Corgo. 17:00 h. Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h).

Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h). 19.30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 20:00 h. Pandereteiras de Cantodorxo. Carpas de degustación.

Pandereteiras de Cantodorxo. Carpas de degustación. 22:00 h. Conciertos del Marisco. Cinco en Zocas. Sés. Carpa de conciertos.

Lunes 5 de octubre

12:00 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 22:30 h. Conciertos del Marisco. @ de Viño. Carpa de conciertos.

Martes 6 de octubre

12:00 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 20:00 h. Pandereteiras de ASXUPEN. Carpas de degustación.

Pandereteiras de ASXUPEN. Carpas de degustación. 22:30 h. Conciertos del Marisco. David Chiquillo y Lote. Carpa de conciertos.

Miércoles 7 de octubre

12:00 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 12:00 h . XXI Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía. Sala das Cunchas (planta baja del Ayuntamiento).

. XXI Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía. Sala das Cunchas (planta baja del Ayuntamiento). 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 22:30 h. Conciertos del Marisco. A Banda do Sequío. Carpa de conciertos

Jueves 8 de octubre

12:00 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 18:00 h. XVIII Jornadas Gastronómicas “A cociña do mar”. Organiza: Emgrobes. Recinto de la fiesta: Mirador de la Lonja.

XVIII Jornadas Gastronómicas “A cociña do mar”. Organiza: Emgrobes. Recinto de la fiesta: Mirador de la Lonja. 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 20:00 h. Pandereteiras de Adro Vello. Carpas de degustación.

Pandereteiras de Adro Vello. Carpas de degustación. 22:30 h. Conciertos del Marisco. Caballito. Carpa de conciertos.

Viernes 9 de octubre

11:30 h . Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 17:00 h. Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h).

Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h). 19:30 h . Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 20:00 h. Gala de entrega de las “Centolas de Ouro 2026”. Auditorio de O Grove.

Gala de entrega de las “Centolas de Ouro 2026”. Auditorio de O Grove. 23:00 h. Conciertos del Marisco. FlaMeco. Sanguijuelas del Guadiana. Carpa de conciertos.

Sábado 10 de octubre

Durante todo el día: Luce tu traje tradicional gallego (y recoge tu vale para golosinas en la Oficina de Turismo).

Luce tu traje tradicional gallego (y recoge tu vale para golosinas en la Oficina de Turismo). 11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 11:30 h. Presentación del cartel de la Festa do Marisco 2027. Plaza de O Corgo.

Presentación del cartel de la Festa do Marisco 2027. Plaza de O Corgo. 12:00 h. Concierto Festa do Marisco de la Banda de Música do Grove. Plaza de O Corgo.

Concierto Festa do Marisco de la Banda de Música do Grove. Plaza de O Corgo. 17:00 h. Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h).

Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h). 18:30 h. Concurso de Platos de Mejillón “Amegrove”.Tras la reunión del jurado, se entregarán los premios del concurso. Casa de la Tercera Edad.

Concurso de Platos de Mejillón “Amegrove”.Tras la reunión del jurado, se entregarán los premios del concurso. Casa de la Tercera Edad. 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 19:30 h. Concierto Festa do Marisco de la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove. Auditorio de O Grove.

Concierto Festa do Marisco de la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove. Auditorio de O Grove. 23:00 h. Conciertos del Marisco. Carlos Sadness. Dj Manu Tf. Carpa de conciertos.

23:30 h. “Noite Meiga” a cargo de la A.C. Cantodorxo y Gran Queimada. Plaza de O Corgo.

Domingo 11 de octubre

Durante todo el día: Luce tu traje tradicional gallego (y recoge tu vale para golosinas en la Oficina de Turismo).

Luce tu traje tradicional gallego (y recoge tu vale para golosinas en la Oficina de Turismo). 11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 17:00 h. Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h).

Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h). 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación. 22:30 h. Conciertos del Marisco. Freshkiños. Dorian. Carpa de conciertos

Lunes 12 de octubre

Durante todo el día: Luce tu traje tradicional gallego (y recoge tu vale para golosinas en la Oficina de Turismo).

Luce tu traje tradicional gallego (y recoge tu vale para golosinas en la Oficina de Turismo). 11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.

Viernes 16 de octubre

Festival “Nos seus pés”. Carpa de conciertos. Organiza: Nos seus pés.

Sábado 17 de octubre

Festival “Nos seus pés”. Carpa de conciertos. Organiza: Nos seus pés.

Domingo 18 de octubre