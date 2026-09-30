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Toda la información sobre la Festa do Marisco de O Grove 2026: precios, conciertos y todos los detalles
Del 1 al 12 de octubre, O Grove (Pontevedra) celebrará la 63ª edición de la Festa do Marisco
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O Grove (Pontevedra) volverá a disfrutar de uno de los mayores eventos gastronómicos del país, su Festa do Marisco. Locales y visitantes podrán degustar los mejores productos del mar a partir de este jueves 1 de octubre, entre conciertos y diversas actividades de ocio y cultura.
Desde su primera edición, en 1963, la Festa do Marisco ha crecido de forma notable. Nacida como una modesta celebración local para dar a conocer el marisco de la ría entre los vecinos, ahora es una fiesta de renombre internacional que celebra la diversidad y calidad de los productos del mar de las Rías Baixas.
"Esta evolución refleja el creciente reconocimiento del patrimonio cultural y gastronómico de Galicia y sitúa a O Grove como un destino culinario imprescindible", aseguran desde la organización, que también recalca que la celebración ayuda a preservar las tradiciones marineras y marisqueras de la zona.
Además, la Festa do Marisco supone un impulso económico para la comarca de O Salnés cada otoño, tras la frenética temporada de verano. El evento crea empleo temporal y oportunidades de negocio para los vecinos, fortaleciendo el tejido económico y social de la comunidad.
La cita, imprescindible para muchos, cuenta con una gran diversidad de actividades: culturales, musicales y deportivas, y juegos tradicionales. Hasta el 12 de octubre, O Grove disfrutará del mejor marisco entre pandereteiras, gaitas y mucha tradición.
Horarios
Los puestos cocinarán los mejores productos del mar de las Rías Baixas desde este jueves 1 de octubre hasta el próximo lunes 12 de octubre, en horario de comida y cena. De lunes a jueves, abrirán de 12:00 a 16:30 horas, y de 19:30 a 22:30 horas.
A partir del viernes, los puestos ampliarán el horario y servirán comida desde las 11:30 hasta las 17:00 horas, y desde las 19:30 horas hasta las 23:00 horas. Cabe recordar que el jueves 1 de octubre sólo se abrirá de horario de tarde, mientras que el lunes 12 de octubre, de mañana.
Precios
La organización ya ha desvelado la carta y sus precios. El producto más caro volverá a ser los percebes, cuya ración de 200 gramos costará 21 euros. Mientras las empanadas serán los productos más baratos, desde los 4,5 euros hasta los 7 euros.
La carta de la LXIII Festa do Marisco también cuenta con una diversa oferta líquida y postres tradicionales gallegos: filloas, bica, torta de Santiago, torta de queixo o biquiños.
Concertos do Marisco
Los conciertos serán uno de los grandes atractivos para el público de la Festa do Marisco de O Grove 2026. Vecinos y visitantes podrán bailar y cantar música de todo tipo, desde el urbano gallego de 9Louro a la emotiva música de Sés o el indie de Carlos Sadness o Dorian.
Toda la programación
Jueves 1 de octubre
- 10:00 h. Inauguración de XXVIII FOROACUI. Auditorio de O Grove (r/ Monte da Vila).
- 19:00 h. Inauguración de la LXIII Festa do Marisco de O Grove y apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 22:30 h. Conciertos del Marisco. Os Firrás. Carpa de conciertos.
Viernes 2 de octubre
- 09:45 h. XXVIII FOROACUI. Auditorio de Grove.
- 11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 11:30 h. Inauguración Feria de Oportunidades Grovestock. Plaza de O Corgo.
- 17:00 h. Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h).
- 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 20:00 h. Conferencia “XXXVIII Ciclo Cultivando o mar”. Organiza: Foro ACUI. Sala das Cunchas, en la planta baja del Ayuntamiento.
- 23:00 h. Conciertos del Marisco. 9Louro. Djow. Carpa de conciertos.
Sábado 3 de octubre
- 11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 16:00 h. Regata de dornas “a vela” de la Festa do Marisco. Campo de Regatas del Puerto de O Grove. Organiza: Dorna Meca. Entrega de trofeos a las 18:30 h.
- 17:00 h. Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h).
- 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 19:30 h. Presentación de “Formar para servir” de Francisco Miguel Otero Prol, Carabecho. Sala das Cunchas, en la planta baja del Ayuntamiento.
- 23:00 h. Conciertos del Marisco. Ocean Colour Scene. Dj Nanein. Carpa de conciertos.
Domingo 4 de octubre
- 09:30 h. XI Encuentro Internacional de Vespas y Lambrettas. Delante del Ayuntamiento. Organiza: Scooter Club LamVrespas O Grove.
- 11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 16.00 h. Desafío Arousa: regata de dornas “a remo”. Campo de Regatas Puerto de O Grove rumbo al puente de A Toxa. Organiza: Dorna Meca. Entrega de trofeos a las 18:30 h.
- 12:30 h. Actuación de baile tradicional de la Asociación Cantodorxo. Plaza de O Corgo.
- 17:00 h. Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h).
- 19.30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 20:00 h. Pandereteiras de Cantodorxo. Carpas de degustación.
- 22:00 h. Conciertos del Marisco. Cinco en Zocas. Sés. Carpa de conciertos.
Lunes 5 de octubre
- 12:00 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 22:30 h. Conciertos del Marisco. @ de Viño. Carpa de conciertos.
Martes 6 de octubre
- 12:00 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 20:00 h. Pandereteiras de ASXUPEN. Carpas de degustación.
- 22:30 h. Conciertos del Marisco. David Chiquillo y Lote. Carpa de conciertos.
Miércoles 7 de octubre
- 12:00 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 12:00 h. XXI Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía. Sala das Cunchas (planta baja del Ayuntamiento).
- 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 22:30 h. Conciertos del Marisco. A Banda do Sequío. Carpa de conciertos
Jueves 8 de octubre
- 12:00 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 18:00 h. XVIII Jornadas Gastronómicas “A cociña do mar”. Organiza: Emgrobes. Recinto de la fiesta: Mirador de la Lonja.
- 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 20:00 h. Pandereteiras de Adro Vello. Carpas de degustación.
- 22:30 h. Conciertos del Marisco. Caballito. Carpa de conciertos.
Viernes 9 de octubre
- 11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 17:00 h. Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h).
- 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 20:00 h. Gala de entrega de las “Centolas de Ouro 2026”. Auditorio de O Grove.
- 23:00 h. Conciertos del Marisco. FlaMeco. Sanguijuelas del Guadiana. Carpa de conciertos.
Sábado 10 de octubre
- Durante todo el día: Luce tu traje tradicional gallego (y recoge tu vale para golosinas en la Oficina de Turismo).
- 11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 11:30 h. Presentación del cartel de la Festa do Marisco 2027. Plaza de O Corgo.
- 12:00 h. Concierto Festa do Marisco de la Banda de Música do Grove. Plaza de O Corgo.
- 17:00 h. Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h).
- 18:30 h. Concurso de Platos de Mejillón “Amegrove”.Tras la reunión del jurado, se entregarán los premios del concurso. Casa de la Tercera Edad.
- 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 19:30 h. Concierto Festa do Marisco de la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove. Auditorio de O Grove.
- 23:00 h. Conciertos del Marisco. Carlos Sadness. Dj Manu Tf. Carpa de conciertos.
- 23:30 h. “Noite Meiga” a cargo de la A.C. Cantodorxo y Gran Queimada. Plaza de O Corgo.
Domingo 11 de octubre
- Durante todo el día: Luce tu traje tradicional gallego (y recoge tu vale para golosinas en la Oficina de Turismo).
- 11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 17:00 h. Actividades infantiles de la Festa do Marisco, juegos tradicionales. Plaza de O Corgo (hasta 19.30 h).
- 19:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
- 22:30 h. Conciertos del Marisco. Freshkiños. Dorian. Carpa de conciertos
Lunes 12 de octubre
- Durante todo el día: Luce tu traje tradicional gallego (y recoge tu vale para golosinas en la Oficina de Turismo).
- 11:30 h. Apertura de los stands de venta de marisco. Carpas de degustación.
Viernes 16 de octubre
- Festival “Nos seus pés”. Carpa de conciertos. Organiza: Nos seus pés.
Sábado 17 de octubre
- Festival “Nos seus pés”. Carpa de conciertos. Organiza: Nos seus pés.
Domingo 18 de octubre
- 10:30 h. XIV Encuentro anual de palilleiras. Pabellón de Deportes en Monte da Vila. Organiza: Asociación de Mulleres Rurais Adro Vello.
- Festival “Nos seus pés”. Carpa de conciertos. Organiza: Nos seus pés.