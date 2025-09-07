Paga más de 130 € en un restaurante de Pontevedra de comida casera y no da crédito: "De escándalo"

Algunos de los platos que han pedido en un restaurante de Sanxenxo (Pontevedra) @celiazanonc

Un grupo de amigos ha acudido a un restaurante de Sanxenxo (Pontevedra) que les habían recomendado en más de una ocasión, tal y como nos hacen saber en el vídeo que una de ellos ha compartido en su cuenta de TikTok mostrando su experiencia gastronómica.

Se trata del Asador Rosendo. Un establecimiento situado en una ubicación privilegiada en el corazón de las Rías Baixas y que destaca por la calidad de sus platos hechos con productos de proximidad.

"Muy familiar todo"

Antes de ir al kit de la cuestión y enseñar los platos, la clienta muestra en su vídeo el exterior y el interior del establecimiento, considerándolo "muy familiar" y con buen espacio para aparcar. Una parra y una fuente a modo de decoración crean un ambiente del todo acogedor.

Llega el momento de la comida. Comienza por mostrar un vistazo general a toda la carta. "Es una carta bastante amplia", indica ella. "Tenéis ración y media ración de diferentes cosas", dice mientras se ven las posibilidades de mariscos, pescados, carnes y un sinfín de vinos.

También, hay un apartado llamado "platos para niños", con varias opciones para los más pequeños.

"Hemos pedido la tortilla, porque la tengo que probar allá donde voy", comenta mientras enfoca una tortilla bastante jugosa y poco hecha. Una vez que la corta, se ve cómo el huevo se cae por el plato. "Para comer con cuchara, no sé si os gusta". La prueba y no tiene ninguna duda: "¡Buenísima!"

Otros platos que han pedido en la mesa son bacalao a la brasa con patatas cocidas y ensalada, churrasco de cerdo con chorizo criollo y patatas "que son artesanales, que las he probado", aclara, y bacalao a la gallega con patata cocida.

No obstante, el plato que se ha llevado todos los méritos por su parte ha sido una tosta de pulpo con queso de tetilla fundido y unos brotes tiernos. Al probarla, su cara lo dice todo. "¡De escándalo!" Tanto es así, que no puede parar: "Cada bocado es mejor", confirma sin dudarlo.

Todavía queda sitio para el postre. Una tarta de queso de pistacho y una tarta de la abuela "increíble, espectacular", fueron los últimos platos de Asador Rosendo que enseñó en su vídeo.

Finalmente, llega el momento de pagar. Muestra la cuenta, un ticket bastante amplio en el que se ven otros postres y varios cafés. Todo ello por el precio de 132,30 euros que, teniendo en cuenta que han sido 6 comensales, señala que "ni tan mal. Tenéis que venir, la comida está buenísima".