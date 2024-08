La mejor marisquería de España está en Pontevedra: triunfa por sus bogavantes o cigalas de tamaño XXL

La provincia de Pontevedra es un paraíso para los amantes del pescado y los mariscos, con una amplia variedad de productos frescos y preparaciones tradicionales que destacan por su calidad y sabor.

Tal es el caso que, para muchos, en Pontevedra se encuentra la considerada como la mejor marisquería de España: se llama D'Berto y se encuentra situada en O Grove. Además, cuenta con dos Soles en la Guía Repsol.

En esta marisquería te encontrarás con los mejores mariscos y pescados, y además, te llamará la atención el tamaño de las piezas que allí sirven, de hecho, se ha llegado a decir que ponen bogavantes que pesan hasta 6 kilos.

La mejor marisquería de Pontevedra

D'Berto posee dos Soles en la Guía Repsol, como se mencionaba anteriormente. De tal forma que desde esta prestigiosa guía cuentan lo siguiente sobre esta marisquería: "La selección de mariscos y pescados que realizan diariamente los hermanos Marisa y Alberto Dominguez es espectacular y su preparación, normalmente a la plancha o cocidos es perfecta."

"Como plato estrella el bogavante frito o una exquisita palometa roja. Interesantes, como entrantes, la empanada casera o unos calamares, de la vecina ría, encebollados. Postres caseros y una excelente bodega con más de 300 referencias. Dejarse aconsejar por Alberto y probar algunos de los interesantes productos vinícolas de la zona."

D'Berto es un auténtico templo de los mariscos, y de hecho, así se hacen llamar ellos mismos en su página web, donde también explican cuál es la base de su éxito: "Marisquería D’Berto surge con la filosofía de ofrecer producto del litoral gallego, de temporada, de la máxima calidad y buscando siempre sorprender con su tamaño. Es una cocina que busca la naturalidad en la preparación y en la presentación, sin máscaras que disfracen su sabor."

En este sentido, es probable que en D'Berto encuentres mariscos de un tamaño anteriormente no visto, tanto en el caso de los percebes, como de los berberechos, los centollos, los bogavantes o las cigalas.

En su página web también explican cómo es el funcionamiento de esta marisquería de gran éxito: "Una parrilla, dos planchas, y unos fogones son las herramientas con las que Marisol elabora cada uno de los productos escogidos minuciosamente por su hermano Berto. Ambos buscan que su propuesta gastronómica proporcione al comensal una grata y memorable experiencia."

También explican que D’Berto ha conseguido diferenciarse del resto gracias a que sirven ejemplares de gran tamaño. De hecho, te llamarán la atención, tal y como indican ellos mismos, sus lubinas y bogavantes de 5 kilos, así como sus cigalas cocidas de medio kilo y sus gruesos percebes.

D'Berto es conocida como una de las mejores marisquerías gracias a su localización, en tanto que Pontevedra es una provincia popular por su excelente oferta de pescados y mariscos, en tanto que posee una ubicación costera inmejorable, así como una gran riqueza en sus aguas.

Sin duda, si tienes la oportunidad de visitar O Grove y eres amante del marisco, no puedes dejar de pasar por este restaurante. Eso sí, al tratarse de una marisquería (y no de una cualquiera), has de preparar la cartera, en tanto que la cuenta suele salir a más de 100 euros por persona.