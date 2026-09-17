Una de las mejores aperturas de las Rías Baixas en los últimos años se cuela en la Guía Michelin

Cada rincón de las Rías Baixas esconde un rincón donde disfrutar de la mejor gastronomía, reconocida por las guías internacionales de referencia. Uno de estos espacios se ubica en Marín (Pontevedra), donde fue reconocido como una de las mejores 10 aperturas de España en 2025 y, con apenas 17 meses de vida, ya se cuela en la Guía Michelin.

La Guía Michelin ha desvelado este miércoles los 20 restaurantes recomendados de septiembre, que entran directamente en la carrera por conseguir una Estrella en la próxima ceremonia de la marca. Entre esta veintena de propuestas, se encuentra un local ubicado en Marín y que destaca por su cocina de mercado: é Restaurante.

"En este corto camino hemos vivido momentos que todavía nos cuesta creer: ser reconocidos por Macarfi entre las aperturas más destacadas de España, ser finalistas a Cocinero del Año, recibir la recomendación de Metrópoli y, hoy, poder anunciar que é restaurante ha sido recomendado por la Guía MICHELIN 2026", ha escrito el chef marinense, Marcos Area, en sus redes sociales.

El joven cocinero emprendió su aventura personal hace 17 meses, en abril de 2025. Area recuperó la que fuera la casa de sus bisabuelos para hacer sus sueños realidad, transformándola en una sala, "de ambiente informal, con una gran "mesa del chef" y cocina abierta".

é Restaurante combina tradición gallega, creatividad y una puesta en escena muy innovadora. "El nombre fue lo que construyó el proyecto en sí. Somos totalmente transparentes y honestos. Trabajamos con producto de temporada y cada 22 días cambiamos la oferta gastronómica", explicó a Treintayseis en febrero de este año.

"Cada uno de estos reconocimientos nos recuerda que aquel sueño que empezaba en el rural tenía sentido", ha añadido en su mensaje de agradecimiento en Instagram, en el que también ha reservado unas palabras para su equipo: "Detrás de todo esto no hay premios. Hay personas".