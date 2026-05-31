Dónde comer en Pontevedra, según el escritor Manel Loureiro

El pontevedrés Manel Loureiro puede presumir de ser uno de los autores más vendidos de España, pero también uno de los grandes afortunados que ha caído con buen pie en el complicado y competitivo mercado americano.

Desde Apocalipsis Z hasta Antes de que todo cambie, este abogado de formación se ha ganado un puesto en el Olimpo de los escritores más afamados gracias a una manera de contar y de escribir que no permite al lector dejar de pasar una página tras otra.

Pero en Treintayseis hemos querido buscar su rama más gastronómica y conocer sus locales favoritos en Pontevedra, su ciudad natal.

Dónde desayunar

Café Grous de Pontevedra

Manel Loureiro recomienda empezar el día en Café Grous, un pequeño local de la zona vieja que define como "un refugio secreto", con ambiente cálido, mesas pequeñas, clientela habitual y un café que considera "probablemente el mejor de la ciudad". La experiencia se completa con su famoso bizcocho de chocolate, "húmedo, denso y obscenamente bueno", aunque advierte que conviene llegar antes de las diez porque, si no, es fácil quedarse sin probarlo.

Dónde comer

Salón de la segunda planta en Trasmallo. Foto: Treintayseis

Para comer, Loureiro sitúa a Trasmallo como una de las grandes paradas gastronómicas de Pontevedra, un restaurante que "parece mantener un pacto privado con el Atlántico" y donde manda el producto de proximidad. Al frente está Toni Vas, que ya ha logrado la recomendación Michelin con una cocina gallega de oficio, respeto y tradición marinera, basada en pescados y mariscos de lonjas cercanas y en esa "seguridad tranquila de quien no necesita impresionar porque sabe exactamente lo que hace".

También para comer, pero en un tono más informal, Loureiro recomienda Pintxo Viño, un local "más eléctrico" y perfecto para entrar "solo a tomar algo" y acabar enlazando platos. Lo describe como una barra viva, ideal para compartir con amigos, con vinos, conversaciones cruzadas y una cocina franca firmada por Álvaro Ibaibarriaga, antiguo farero vasco, capaz de ofrecer una propuesta "de estómago lleno y muy, muy satisfactoria".

Donde merendar

Para la merienda, la recomendación es Lola y Lía, un espacio luminoso y acogedor que Loureiro describe como "amable, casi cinematográfico". Su carta de dulces y salados funciona, según el escritor, "como medicina para curar cualquier cosa", con tartas caseras, meriendas muy visuales y un ambiente que consigue hacerte sentir habitual "aunque sea tu primera vez".

Dónde cenar

Bibiana y Gabi, de La Casa de las 5 Puertas

La Casa de las 5 Puertas — Av. Santa María, 8, 1º, 36002 Pontevedra

Para la cena, Loureiro elige La Casa de las 5 Puertas, un restaurante en el que cenar tiene "algo ceremonial", no por pretencioso, sino por el cuidado de la propuesta. Destaca su "producto extraordinario", su cocina elegante y un servicio que sabe diferenciar entre "atender y acompañar", además de recomendar preguntar siempre por los pescados fuera de carta, donde pueden aparecer "sorpresas muy golosas".

Dónde tomar una copa

Para la primera copa, Loureiro recomienda La Gramola, cuya terraza se ha convertido en "uno de los puntos neurálgicos de la ciudad", con Carallo 29 a apenas unos pasos. La plaza de Méndez Núñez funciona como punto de encuentro para los pontevedreses, con conciertos al aire libre, ambiente animado y unos Negroni que, según el escritor, "bordan", en un clásico nocturno con buena música, luces bajas y gente que entra "un momento" y acaba descubriendo que ya es madrugada.

Para cerrar la noche, la última parada es La Pomada, "el tipo de sitio donde las noches terminan convirtiéndose en anécdotas". Loureiro lo presenta como un bar para quienes todavía no quieren volver a casa o para quienes intuyen que algunas de las mejores historias de Pontevedra "empiezan exactamente ahí".