La Feira do Cocido de Lalín (Pontevedra) hace las Américas: en Nueva York con más de 450 comensales

El cocido de Lalín llega a Nueva York con más de 450 comensales. CONCELLO DE LALÍN

El cocido de Lalín ha cruzado el océano y se ha plantado en Estados Unidos con el objetivo de sentar las bases de una fase de internacionalización.

Ha sido en Nueva York, donde se han dado cita más de 450 comensales, la mayoría gallegos procedentes de diferentes puntos de Estados Unidos, para celebrar la Feira do Cocido de Lalín.

El cocido ha estado elaborado por tres cocineros lalinenses: Alberto González (Casa Currás), Álex Iglesias e Isabel Louzao (restaurante La Robleda).

El acto estuvo presidido por el alcalde de Lalín, José Crespo, y por el presidente de la Casa de Galicia NY, José Gil. Contó con la cónsul de España en Nueva York, Marta de Blas; el conselleiro de Cultura, José López Campos; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el secretario xeral da Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, y los concejales Rafael Cuiña y Raquel Lorenzo.

El Capítulo Extraordinario da Encomenda do Cocido invistió a cinco nuevos comendadores por su contribución a la exaltación de esta feria: Ramiro Ruibal; Ramiro Ruibal, Rafael Cuiña, José López Campos, José Gil y Marta de Blas.

"El cocido es tradición, memoria y comunidad", ensalzó el titular de Cultura del Gobierno gallego. Considera de "obligado por la historia" esta celebración en la Casa de Galicia en la ciudad neoyorquina: "Ideada por el mismo Castelao como lugar de encuentro de los gallegos en la diáspora para conservar nuestra lengua y cultura, que también abarca la gastronomía".

Por su parte, Luis López ha ensalzado al cocido como símbolo de riqueza gastronómica y calidad que une a gallegos y convierte a las Rías Baixas en un enclave único.