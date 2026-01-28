Ya es oficial: más de 360 degustaciones gratuitas en los 61 municipios de Pontevedra hasta el mes de abril

La gastronomía es uno de los principales reclamos turísticos de la provincia de Pontevedra, ya sea por la calidad de los productos locales, como por las tradiciones y todas las celebraciones que giran en torno a ella. A lo largo del año, numerosos municipios de la provincia celebran fiestas que rinden homenaje al producto típico de la zona.

Con el fin de acercar esta riqueza gastronómica a toda la ciudadanía, Turismo Rías Baixas ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en que tres furgonetas recorrerán los 61 concellos de la provincia de Pontevedra. Una propuesta que combina cocina, cultura y, sobre todo, mucho sabor.

Las food trucks de las Rías Baixas

Tres food trucks equipadas como cocinas móviles recorrerán el territorio de enero a abril con el objetivo de dar a conocer las fiestas gastronómicas de interés turístico, la calidad de los productos locales y el patrimonio de cada concello.

Cada una de las furgonetas seguirá una ruta diferente y estará al menos un día en cada municipio. En este tiempo, "ofrecerá como mínimo un plato inspirado en cada una de las 25 fiestas gastronómicas de interés turístico de la provincia de Pontevedra", indican desde Turismo Rías Baixas.

Además, también se facilitará información sobre las fechas y localizaciones de cada una de las fiestas, con el objetivo de fomentar el interés por asistir a las mismas.

Las degustaciones se llevarán a cabo tanto al mediodía como por la tarde, para facilitar el acceso a todos los públicos y que nadie se quede sin poder asistir por los horarios laborales o de colegio. Estarán disponibles de 12:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 21:30 horas.

En total, serán más de 360 degustaciones gratuitas a lo largo de la campaña en el conjunto de los 61 municipios.

Fechas en las que disfrutar de las food trucks en las Rías Baixas

Enero y Febrero

28, 29 y 30 de enero: Vigo, O Grove y Rodeiro

31 de enero, y 1 y 4 de febrero: Mos y Sanxenxo

2, 3 y 4 de febrero: Dozón

5,6 y 7 de febrero: Ponteareas, Meaño y Agolada

8, 11 y 12 de febrero: Mondariz-Balneario, Meis y Lalín

13, 14 y 15 de febrero: A Cañiza, Barro y Silleda

21, 22 y 25 de febrero: Crecente, Pontevedra y Forcarei

6, 27 y 28 de febrero: Arbo, Cerdedo - Cotobade y A Estrada

Marzo

1, 4 y 5 de marzo: As Neves, A Lama y Campo Lameiro

6, 7 y 8 de marzo: Salvaterra de Miño, Ponte Caldelas y Cuntis

11, 12 y 13 de marzo: Salceda de Caselas, Marín y Pontecesures

14, 15 y 18 de marzo: O Porriño, Bueu y Valga

19, 20 y 21 de marzo: Tui, Cangas y Caldas de Reis

22, 25 y 26 de marzo: Tomiño, Moaña y Catoira

27, 28 y 29 de marzo: A Guarda, Vilaboa y Vilagarcía de Arousa

Abril