Sanxenxo (Pontevedra) tendrá un gran festival de hamburguesas desde el miércoles hasta el domingo

Las hamburguesas son consideradas un clásico culinario y un verdadero icono cultural que, en los últimos años, ha evolucionado hasta convertirse en un plato que combina ingredientes de calidad, fusiones culturales e innovaciones culinarias.

Las hamburguesas han dejado de ser una simple comida rápida para convertirse en protagonistas de festivales como la Burger Fest. Este evento reúne a emprendedores gastronómicos que buscan sorprender con propuestas innovadoras, desde fusiones con sabores internacionales hasta reinterpretaciones gourmet.

Sanxenxo (Pontevedra) tendrá un gran festival de hamburguesas esta semana

Ya es oficial: la Burger Fest 2025 aterrizará esta semana en la Praza do Mar de Sanxenxo (Pontevedra). El evento gastronómico promete deleitar a todos los paladares del miércoles 24 al domingo 29 de septiembre con una amplia variedad de hamburguesas.

En esta ocasión, la Burger Fest 2025 reunirá a una variada selección de foodtrucks que ofrecerán hamburguesas únicas, creativas y para todos los gustos, con opciones veganas y sin gluten, garantizando que nadie se quede fuera de la experiencia.

Cada foodtruck presentará entre dos y tres creaciones especiales, elaboradas con creatividad y pasión, que prometen sorprender a todos los paladares. Pero la Burger Fest no solo se centra en la comida, sino que también ofrece un ambiente ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Además de las propuestas gastronómicas, la Burger Fest 2025 de Sanxenxo (Pontevedra) contará con música para amenizar la noche, a partir de las 21:00 horas. A continuación, te detallamos la agenda completa de actuaciones:

Miércoles, 24 de septiembre: DJ Nico Batea

Jueves, 25 de septiembre: @soyAdriantorres

Viernes, 26 de septiembre: DJ Nico Batea

Sábado, 27 de septiembre: La Mosca Valiente

Domingo, 28 de septiembre: DJ Nico Batea

La Burger Fest 2025 tendrá lugar del miércoles 24 al domingo 29 de septiembre en la Praza do Mar con el siguiente horario:

Miércoles 24 y jueves 25: de 19:00 a 00:00 horas

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28: de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 00:00 horas

¿A qué esperas? La Burger Fest es una oportunidad perfecta para disfrutar del buen ambiente de Sanxenxo y descubrir nuevas y deliciosas combinaciones en un entorno festivo. Durante todo el festival habrá animación y sorteos para los asistentes.