El famoso chiringuito de Bueu (Pontevedra) en plena playa: "El verano se acaba así que aprovechad"

Las Rías Baixas es un auténtico paraíso que poco o nada tiene que envidiar al Caribe. Paisajes de ensueño, un litoral costero que impresiona y unas playas y calas paradisíacas con el agua más cristalina que habrás visto jamás. ¿Lo mejor? Es que en muchas de ellas hay chiringuitos con música en directo y comida que ofrecen una experiencia maravillosa mientras ves el atardecer.

Uno de los más conocidos es el Galifornia Beach Bar, situado en la playa de Tuia, en Beluso, parroquia de Bueu (Pontevedra). Abierto todos los días, este local ofrece música en directo, comida exquisita y los mejores cócteles que probarás nunca.

"El verano se acaba así que aprovechad los últimos momentos en Galifornia"

Atardecer en Galifornia Beach Bar Galifornia Beach Bar

Con esta frase, Galifornia Beach Bar presenta su próximo evento: "Música de la wüena, el mejor de los atardeceres y mojito fresquitoooo", dicen en una publicación informando sobre la DJ sesión que ofrecen este sábado a partir de las 19:00 horas.

En plena playa de Tuia, este lugar es mucho más que un chiringuito. "Sol y arena, el sonido de las olas, el olor a salitre de la Ría de Pontevedra y tu caña helada completando el paisaje", así se define el propio local en sus redes sociales.

Es uno de los más famosos y destacados por su buen ambiente y la preciosa playa en la que se encuentra. Aquí todo se realiza con productos frescos y una presentación muy sorprendente para estar, literalmente, sobre la arena.

Su carta de cócteles, con y sin alcohol, es amplia y original, y perfecta para acompañar una tarde de verano frente al mar. Si lo prefieres, también tienes mojitos y cañas bien frescas.

Este chiringuito se ha ganado a pulso su increíble popularidad entre locales y visitantes, pues además de su ubicación privilegiada y su carta de bebidas de todo tipo, también ofrece música en directo para que la experiencia sea lo más completa posible.

Si hay algo que distingue al Galifornia es su apuesta por la música en directo, que se ha convertido en una seña de identidad del local. Es común encontrarse con diferentes sesiones de DJ amenizando el lugar y dándole ese toque diferente. Varios Dj del panorama musical gallego se han pasado por su mesa de mezclas.

Imagínatelo: en la terraza sobre la arena con tus amigas, con un mojito en mano mientras el atardecer comienza a hacerse notar y os contáis vuestras vidas con el hilo musical del DJ de fondo. Un increíble plan para este y todos los veranos que no puedes dejar escapar.