El restaurante de Pontevedra que sorprende a Jennifer Lopez: "Producto local y una excelente bodega"

Jennifer Lopez lleva unos días por tierras gallegas debido a su concierto en el Parque de Tafisa en Pontevedra, que tuvo lugar ayer, martes 8 de julio, siendo la única parada en Galicia de su gira Up All Night, que, aunque no colgó el cartel de sold out, puso a bailar a todos los asistentes con sus mayores éxitos.

La artista subió varias fotografías a sus redes sociales de la piscina del lugar en el que se alojaba, el Gran Hotel La Toja, además de comprar un bikini en la tienda Velvet A Toxa. Además de todo ello, también ha aprovechado para probar la gastronomía gallega en el restaurante Ultramar (Pontevedra) de Pepe Vieira.

Restaurante con dos Estrellas Michelin

Ultramar Pepe Vieira Ultramar

De alojarse en un hotel de 5 estrellas con vistas inmejorables a la ría a visitar uno de los establecimientos más famosos situados en el corazón de la ciudad del Lérez, el restaurante Ultramar, que cuenta con dos Estrellas Michelin, tal y como informan desde Hola.com con una fotografía de la artista entrando en el local.

Desde la revista apuntan que la artista del Bronx se deleitó con algunas de las especialidades de la casa, tales como los tacos de costilla de cerdo a baja temperatura, salsa chipotle, cebolla encurtida y pico de gallo. Como no podía ser de otra forma, tampoco faltaron en su menú las gyozas de cerdo frito lacadas con barbacoa china.

Los famosos fish&chips al estilo Galicia con merluza frita, así como otras propuestas asiáticas y cocina latina que puedes tener el placer de degustar en la taberna de Xosé Torres Cannas, chef de Pepe Vieira.

Así, este restaurante situado en el histórico edificio conocido como Sarmiento, perteneciente al Museo de Pontevedra, permite disfrutar de la cocina más canalla, casual y económica de la ciudad.

Desde la web del propio restaurante indican que toman "el producto local como punto de partida acompañado siempre de una excelente bodega", motivos por los que es un establecimiento tan reputado y destacado en cuanto a la restauración y hostelería gallega.

No es de extrañar que cuente con dos Estrellas Michelin, pues "Ultramar es ante todo una taberna, de estética desenfadada y con una cocina de contrastes, que pasa del bocadillo de calamares a, por ejemplo, el steak tartar", indican.

Además de tener el prestigio de disponer de varias Estrellas Michelin, también cuenta con más reconocimientos, como estar entre los recomendados por la Guía Michelin porque "ofrece una divertida carta de fusión, combinando técnicas y productos gallegos con los de otras latitudes", dicen desde la guía.