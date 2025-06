La marisquería de O Grove (Pontevedra) que impresiona al influencer Xurxo Carreño: "Todo tiene gigantismo"

Xurxo Carreño es un influencer gallego que acumula más de 5 millones de seguidores en Instagram y casi 10 millones en TikTok, siendo uno de los más seguidos en la comunidad. En su mayoría los videos son de comedia, aunque también publica su reacción a diferentes restaurantes que visita, como ha sido el caso de esta marisquería famosa de O Grove.

Se trata de la marisquería D'Berto. "La mejor marisquería de España se llama D'Berto y se encuentra en O Grove - Galicia", dice Xurxo. El influencer disfrutó de un sinfín de platos de marisco con los que se maravilló por su sabor, "qué explosión de mar".

"Aquí todo tiene gigantismo"

Xurxo Carreño acudió con su pareja a la marisquería D'Berto para celebrar su aniversario. "Es la mejor marisquería en la que he comido en mi vida" decía el influencer aclarando que "no es colaboración ni nada por el estilo, prestou que nin dios", afirmaba.

@xurxocarreno La mejor marisquería de España de llama D’Berto y se encuentra en O Grove - Galicia. Aquí fuimos a celebrar nuestro aniversario, y a disfrutar del mejor marisco del mundo 💙 ♬ sonido original - xurxocarreno

En el inicio del vídeo vemos cómo el influencer se queda alucinado con el tamaño de los mariscos que tienen en el expositor. "¿Cuánto pesa este bogavante? ¿10 kg?" dice Xurxo alucinado. La pareja decidió pedir un mix de todo porque "hay un montón de cosas".

El primer plato que Xurxo Carreño tuvo el placer de degustar fue un consomé. "¡Qué sabor!, dijo, seguido de una empanada con una pinta increíble de la que Xurxo solo fue capaz de indicar lo jugosa que estaba. La comida la acompañaron de un vino Albariño espumoso de las Rías Baixas.

El siguiente plato constó de unos carneiros, "mucho más sabroso que la ostra". Ante el tamaño de este marisco, el influencer no dudó en afirmar que "aquí todo tiene gigantismo". Mientras comía, su cara lo decía todo: estaba maravillado con lo que estaba probando.

Le tocó el turno de los percebes, y Xurxo volvió a hacer hincapié en el tamaño de estos, comparándolo con un dedo pulgar. Con el tono cómico que lo caracteriza, señaló que "es todo pirola". "Está impresionante", comentó.

Otro plato fueron los berberechos, para lo que solo tuvo que decir "qué explosión de mar. Qué potencia de sabor". Con las almejas a la sartén, él y su pareja indicaron que "son del tamaño de la lente de una gafa" seguido de un "menudo puñetazo de sabor en la boca".

Longueirones "impresionantes", centollo vago "que es un 10", bogavante a la brasa y bogavante a la sartén entre los que no pudieron escoger cuál estaba mejor, fueron otros platos con los que Xurxo Carreño vivió una experiencia gastronómica de 10 en la marisquería D'Berto.

No obstante, todavía quedaba el postre, tarta de queso, filloas y una copita de vino dulce. "Esto está buenísimo", decía el influencer. "No puedo decir si es la mejor del mundo, pero sí la mejor marisquería en la que he comido en mi vida", sentenciaba Xurxo.