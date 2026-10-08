Gran fiesta gastronómica en Galicia con hamburguesas, tacos y sabores asiáticos hasta el 12 de octubre

Las hamburguesas son uno de los platos más populares del mundo. Su éxito ha llegado incluso a convertirse en protagonista de festivales gastronómicos, que reúnen propuestas de lo más variadas.

Durante el verano, Galicia acogió numerosos festivales dedicados a esta popular comida. Pero la llegada del otoño no pone fin a estos eventos: hasta el 12 de octubre, coincidiendo con el festivo por el Día de la Hispanidad, Ourense acoge uno de ellos.

Solo disponible hasta el 12 de octubre

La espera ha terminado: The Top Burger aterriza en la ciudad de As Burgas con una gran fiesta gastronómica bajo el nombre de 'Gastro Mundial Fest', un evento que reúne hamburguesas con sabores de todo el mundo.

Hasta el 12 de octubre, los asistentes podrán viajar por diferentes países sin salir de Ourense. En este sentido, las hamburguesas incorporan sabores y recetas de lugares, como Estados Unidos.

"Cuatro días para descubrir sabores, compartir, disfrutar y probar gastronomía de diferentes rincones del mundo. Ven con hambre... porque ¡el mundo entero te espera en Ourense!", anima la organización en una publicación en redes sociales.

Tras su paso por Ribadavia, The Top Burger hace parada en el Campo da Feira da Chavasqueira, en Ourense, con un evento que no solo reúne hamburguesas de todo el mundo, sino que también ofrece otras propuestas de la gastronomía internacional, como tacos y sabores asiáticos.

La entrada es totalmente gratuita. Basta con acceder al recinto y elegir tu hamburguesa favorita, cuyo precio establece cada negocio y suele rondar los 12-15 euros. Este es el horario previsto por la organización:

Viernes, 9 de octubre: de 19:00 a 00:00 horas

Sábado, 10 de octubre: de 19:00 a 00:00 horas

Domingo, 11 de octubre: de 13:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 00:00 horas

Lunes, 12 de octubre (Fiesta Nacional de España): de 19:00 a 23:00 horas

La celebración del Gastro Mundial Fest coincide, además, con un fin de semana largo, ya que el lunes será festivo en toda España con motivo del Día de la Hispanidad. Esto permitirá a vecinos y visitantes disfrutar del evento sin preocuparse por la hora.

Por otro lado, el tiempo acompañará la celebración del evento gastronómico. Según la predicción de MeteoGalicia, Ourense vivirá un fin de semana con temperaturas en ascenso y que, previsiblemente, alcanzarán los 27ºC.