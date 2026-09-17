El restaurante de cocina tradicional gallega donde comer a reventar: "El mejor pulpo que has probado en tu vida"

Los restaurantes gallegos destacan por sus raciones abundantes, la calidad de sus productos y por su estupenda relación calidad-precio difícil de ver en otros lugares de España. Por ello, la gastronomía gallega es tan popular en casi todo el mundo y son muchas las personas que visitan Galicia con gran interés en probar nuestros productos de la tierra y del mar.

Si vives en Verín (Ourense) o tienes pensado visitar el municipio en algún momento, te recomendamos que apuntes A Casa do Pulpo entre tus imprescindibles, o al menos si quieres disfrutar de cocina tradicional gallega de calidad y acabar con la barriga bien llena.

Cocina tradicional gallega de calidad

A Casa do Pulpo, desde 1938 en Verín (Ourense) acasadopulpo.es

A Casa do Pulpo es un restaurante de Verín que lleva desde 1938 ofreciendo cocina tradicional gallega. Si eres de las personas a las que les gusta disfrutar de comida bien hecha, raciones abundantes y los platos de siempre, sin duda, este sitio te encantará y querrás repetir.

Nada más entrar en el restaurante verás que mantiene un ambiente tradicional, con paredes de piedra y madera, bancos y mesas de madera y una antigua salamandra que calienta el local decorado con caldeiros, grandes ollas de cobre con las que ofrece un toque más gallego.

Entre sus platos más conocidos está el pulpo á feira, uno de los mayores clásicos de la gastronomía gallega. También puedes probar la famosa carne ó caldeiro, otro de los platos habituales de la casa, además de chuletas y filetes de ternera, huevos fritos con chorizo o salchichas, oreja a la gallega, callos o diferentes tipos de ensalada, entre otras propuestas, además de postres caseros.

Plato de carne de A Casa do Pulpo acasadopulpo.es

Por si fuera poco, A Casa do Pulpo también ofrece un menú diario y de fin de semana, los cuales van cambiando cada semana para ofrecer diferentes platos elaborados de manera tradicional. Además de comer en el propio restaurante, también es posible pedir comida para llevar o hacer encargos.

El restaurante solo cierra los lunes. Martes, miércoles, jueves y domingos abre de 10:00 a 15:45 horas, mientras que los viernes y sábados está abierto de 10:00 a 15:45 y de 20:00 a 23:00 horas.

Así que ya lo sabes, si estás en Verín, no dudes en visitar A Casa do Pulpo para comer en un sitio de los de siempre, de los de toda la vida, esos que te recuerdan a la comida de tu abuela y que están para chuparse los dedos.

Las reseñas de sus clientes

A Casa do Pulpo, en Verín (Ourense) acasadopulpo.es

La mayor parte de sus opiniones destacan la gran calidad de sus platos, además del excelente servicio que ofrecen. "Totalmente recomendable, el mejor pulpo que hemos comido. Todos los años subimos a Galicia y esta es parada obligatoria para degustar el pulpo", indica Jenifer, que por lo que parece es una clienta habitual.

Lo mismo opina José María Salas: "Aquí hay que venir, hay que parar y deleitarse con el mejor pulpo que has probado en tu vida. La carne ó caldeiro, de primera, la atención del personal eficiente y de primera. Local concurrido, amplio y limpio".

Celia no duda en recomendarlo si visitas esta localidad: "De los mejores sitios para comer en Verín. Fuimos un grupo de 8 personas y pedimos un pulpo á feira de 3 raciones y chuletas de ternera. Buenísimo todo".