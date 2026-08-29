Rubén, cocinero y el guiso ideal para septiembre: "Empieza limpiando los calamares, trocea en rodajas y reserva"

Un plato rico en proteínas de alto valor biológico y fuente de vitaminas y minerales @Comiendobienn

Con la llegada de septiembre, apetecen mucho más los platos de cuchara. Los primeros días frescos del otoño es la época perfecta para volver a los guisos tradicionales.

Garbanzos, espinacas y bacalao es un clásico que nunca falla. Para los amantes de la carne, otra opción es el estofado de ternera o las carrilleras al vino tinto.

El guiso perfecto se prepara con calamares y pimiento

En el caso de Rubén Martínez, de Comiendobienn, se decanta por un sabroso guiso de calamares con pimientos rojos y verdes.

En su conjunto, este plato es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico y omega-3, un tipo de grasa saludable que el cuerpo necesita para proteger el corazón y mejorar la función cerebral.

Para esta receta, el chef gallego utiliza la siguiente lista de ingredientes:

400 gramos de calamares

300 ml de caldo de pescado

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento verde

1 diente de ajo

1 cebolla

1/2 vaso de vino blanco

2 tomates rallados

Concentrado de tomate

Perfil

Una vez que tengamos listos los ingredientes, estos son los pasos a seguir:

Limpiamos los calamares, los cortamos en rodajas y reservamos Para la salsa, salteamos una cebolla junto a un diente de ajo, medio pimiento rojo y medio pimiento verde Agregamos el concentrado de tomate, el tomate triturado, medio vaso de vino blanco y dejamos que reduzca A continuación, incorporamos los calamares, el caldo de pescado y dejamos cocinar durante 10 minutos Servimos con la salsa, añadimos perejil picado y... ¡a disfrutar!

Perfil nutricional del guiso de calamares

En pocos pasos, Rubén prepara este delicioso guiso, rico en proteínas y fuente de minerales y vitaminas.

El calamar, por una parte, destaca por su contenido en ácidos grasos omega-3, que, como ya indicábamos en párrafos anteriores, contribuyen al buen funcionamiento del organismo.

Es fuente de minerales (selenio, fósforo y yodo) y vitamina (B12, E y niacina). "Una ración aporta casi el 100% de las ingestas de B12", señala la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Eso sí, un dato importante a tener cuenta, el calamar es el cefalópodo con mayor contenido en colesterol, "por lo que no es recomendable su consumo en personas que presenten altos niveles en sangre".

Por otra parte, el pimiento es una hortaliza altamente saludable que destaca por su contenido en vitamina C --esencial para la producción de colágeno y con una potente acción antioxidante-- y agua, con un aporte calórico muy bajo.