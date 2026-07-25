El restaurante con cocina de leña donde comer un buen chuletón a la brasa: "Lo recomiendo muchísimo"

Las carnes premium son la especialidad de la casa Albanta Cocina de Leña

Galicia ofrece mucho más que sus magníficos pescados y mariscos. Esta tierra, llena de contrastes, tiene una potente tradición ganadera, destacando la ternera y la vaca rubia gallega.

El chuletón es uno de los manjares más apreciados de la gastronomía gallega. Si estás en Pontevedra y alrededores, restaurantes como Albanta Cocina de Leña merecen una visita.

Cocina de mercado y carnes premium

"Cocina de temporada preparada con producto local de excelente calidad y muchas brasas". Así define la Guía Macarfi la propuesta gastronómica de Albanta Cocina de Leña.

Reconocido también por la Guía Michelin y la Guía Repsol, este restaurante de Vilaboa trabaja cada día con los mejores productos del mercado, desde carnes maduradas hasta mariscos gallegos de las Rías Baixas y pescado salvaje de temporada.

El producto y el fuego son innegociables en Albanta Cociña de Leña. "Nuestra carta evoluciona continuamente, adaptándose a la disponibilidad del mercado y al momento del año", señalan desde el propio restaurante.

Las carnes premium a la leña son la especialidad de la casa. Entre sus propuestas más destacadas figuran la presa de bellota, el costillar de lechazo, el chuletón de vaca rubia con 136 días de maduración y el chuletón de buey Casín, con 218 días de maduración.

"Se nota que el fuego forma parte de la cocina y no es solo un recurso más. Nos encantó la chuleta de vaca frisona madurada 58 días, que estaba espectacular", señala un usuario sobre su experiencia en Albanta Cocina de Leña.

Dos menús degustación y una experiencia que no deja indiferente

La propuesta gastronómica se completa con dos menús degustación: Singularidad y Materia. En el primero, "os proponemos un paseo por platos imprescindibles", mientras que en el segundo, "afinamos dicha propuesta añadiendo varios pases con los productos más excelsos del día".

La experiencia no deja indiferente a nadie, como demuestran las reseñas de Google, donde pueden leerse comentarios como:

"Platos sencillos en los que el producto, de altísima calidad y frescura, destaca sin necesidad de florituras"; "muy buena cocina y muy buena atención"; "ambiente increíble solo superado por la maravillosa atención, tanto del sumiller como del chef".

8 sobre 10 es la puntuación que otorga la Guía Macarfi a la propuesta gastronómica del restaurante. Valora con un 7,6 y un 8 aspectos como la decoración y el servicio, respectivamente. El precio por comensal asciende a los 100 euros (sin bebida).

"Si en la canción de Aute Albanta era un sueño, este restaurante también lo es".