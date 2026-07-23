El restaurante donde comer a reventar churrasco y pulpo: "La comida está buenísima y el trato es fantástico"

Los restaurantes gallegos suelen destacar por la gran calidad de sus platos. Muchos de ellos basan su carta en comida tradicional gallega y, sabiendo la gran fama de nuestra gastronomía en todo el mundo, son muchas las personas que visitan la comunidad para probar diferentes variedades, como puede ser un buen churrasco o un pulpo bien tierno.

Uno de estos establecimientos que destaca por ofrecer una exquisita comida tradicional gallega es el restaurante Peregrinus, en el que puedes degustar "el mejor churrasco y pulpo en Ourense".

Productos gallegos 100%

El restaurante Peregrinus, situado en la rúa Valle Inclán de Ourense, es un lugar donde la cocina tradicional gallega tiene todo el protagonismo. Su equipo cuenta con una amplia experiencia en hostelería y apuesta por ofrecer un buen servicio y productos de calidad.

Desde primera hora de la mañana sirven desayunos, mientras que a la hora de comer ofrecen un completo menú del día por 15 euros (disponible de lunes a viernes) con cuatro primeros y cuatro segundos platos a elegir. Entre las opciones nunca faltan dos de sus especialidades más conocidas: el pulpo y el churrasco.

Además, el restaurante dispone de una parrilla de carbón natural y una vitrina de carnes, lo que permite preparar diferentes carnes a la brasa. También organizan comidas y cenas para grupos.

La carta reúne una gran variedad de platos elaborados con productos gallegos. "Nuestra marca de identidad son los productos de nuestra tierra, que encontrarás en la variada carta del restaurante", indican desde el establecimiento.

Uno de los aspectos que más los caracteriza es que cuentan todos los días con una pulpera, quien se encarga de preparar el pulpo para que los clientes puedan disfrutar de uno de los productos más representativos de la cocina gallega.

"Desde desayunos, carnes a la brasa, marisco, pulpo… Y por supuesto postres 100% caseros elaborados por nuestro equipo de cocina para cerrar de la mejor forma cualquier comida o cena", afirman.

Las reseñas de sus clientes

La mayor parte de las opiniones que tiene el restaurante Peregrinus en Google destacan el gran sabor de sus platos, además de la buena relación calidad-precio. Por ello, según el día en el que vayas es posible que el restaurante esté lleno y no haya sitio.

"Encontramos este sitio de casualidad y no nos defraudó en absoluto. La comida está buenísima y el trato es fantástico, las raciones son generosas y a muy buen precio, sin duda 100% recomendable", compartió Cristo en su reseña de 5 estrellas.

Pedro José no pudo resistirse a probar las dos especialidades del establecimiento: "Excelente lugar para degustar el buen pulpo bien hecho, orejas cocidas con cachelos (patatas cocidas) y un buen churrasco de cerdo con dos salsas aparte, patatas fritas y ensalada. Todo excelente".

"Riquísimo todo y buena relación calidad-precio. Pedimos varias raciones para compartir y la verdad es que todas buenísimas. Pulpo á feira (su especialidad), oreja con cachelos, calamares a la romana y croquetas variadas de carne y pulpo. (...) Os aconsejaría reservar con antelación, se nota que es un sitio que gusta y acude bastante gente", dijo CCM.