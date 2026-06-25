La feria gastronómica ideal para visitar hasta el 28 de junio: hamburguesas, postres y un ambiente increíble

Las Rías Baixas es uno de los destinos favoritos a nivel nacional e internacional. Famosas por sus playas de aguas cristalinas y por ser la cuna del vino Albariño, este tramo del litoral gallego acoge la celebración de numerosos eventos durante la época estival.

Por poner un ejemplo, el festival gastronómico The Burger Top hará una parada en la parroquia de Dena, en Meaño (Pontevedra), desde este jueves 25 hasta el domingo 28 de junio, con una cuidada selección de hamburguesas.

Las hamburguesas "más brutales" de Galicia

La Plaza Nueva de Dena se convertirá este fin de semana en el paraíso de los amantes de las hamburguesas. Las burgers "más brutales" de Galicia aterrizarán hasta el domingo en este rincón de las Rías Baixas, a un paso de las ciudades de Vigo y Pontevedra.

The Burger Top promete cuatro días de sabor, diversión y "hamburguesas que no olvidarás". El evento, además de ofrecer burgers de todos los tipos y sabores, contará con una selección de patatas, tartas de queso y mucho más.

"Prepárate para vivir una experiencia gastronómica única con las mejores hamburguesas, food trucks, postres irresistibles y un ambiente espectacular para disfrutar con amigos y familia", animan desde el propio festival.

El evento gastronómico se desarrollará del jueves 25 al domingo 28 de junio en la Plaza Nueva de Dena en el siguiente horario:

Jueves, 25 de junio: de 20:00 a 00:00 horas

de 20:00 a 00:00 horas Viernes, 26 de junio: de 20:00 a 01:00 horas

de 20:00 a 01:00 horas Sábado, 27 de junio: de 20:00 a 01:00 horas

de 20:00 a 01:00 horas Domingo, 28 de junio: de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas

La entrada será gratuita y cada food truck ofrecerá sus propias creaciones.

En el cartel promocional pueden verse hamburguesas coronadas con Doritos, acompañadas de jeringas de queso para añadir al gusto o rebosantes de salsa y queso fundido. "Este año venimos con una única misión: que empece o chorreo".

The Burger Top anuncia nuevas fechas en Galicia

Además de la cita prevista para este fin de semana en Dena, The Burger Top hará parada en otros dos municipios de la provincia de Lugo: Vilalba, del 26 al 28 de junio, y Burela, del 2 al 5 de julio.

El festival gastronómico mantendrá el mismo concepto que en ediciones anteriores: las mejores hamburguesas sobre ruedas, patatas, postres espectaculares, barra de bebidas y música y ambiente único. Además, el evento en Vilalba es pet friendly.