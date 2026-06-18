El pueblo de 100 habitantes con un restaurante en una casa del siglo XVIII rodeada de viñedos: "Cálido y elegante"

El restaurante Sábrego, destacado por las guías Michelin y Repsol, es siempre una apuesta segura para los amantes de la buena gastronomía.

Situado en el lugar de Camporredondo, en Ribadavia (Ourense), este establecimiento también ha conquistado a la guía Macarfi, otra de las grandes referencias del sector gastronómico.

Producto local y dos menús degustación

Ubicado en una antigua casa del siglo XVIII, según reza la inscripción de uno de sus dinteles, Sábrego destaca por su reconocida propuesta culinaria tradicional, pero no exenta de guiños creativos.

En este sentido, la cocina de Marco Valera, chef del restaurante, apuesta por el producto local con platos que, a juicio de la Guía Macarfi, "saben a origen".

El establecimiento cuenta con una carta muy completa, en la que destacan propuestas como el rabo de pulpo frito, los crujientes de merluza o la tortilla abierta de bogavante azul.

Además, dispone de dos menús degustación: Gabia, que incluye aperitivo, dos entrantes, pescado, carne, prepostre, postre y petit fours; y Socalco, una propuesta más amplia que incorpora snacks y añade un entrante más. En ambos casos existe la opción de maridaje con o sin alcohol.

Más allá de su sobresaliente propuesta gastronómica, Sábrego destaca por el privilegiado entorno en el que se ubica, rodeado de viñedos del Ribeiro que convierten la visita en una experiencia única.

"Desde su terraza y ventanales se dominan los valles del Avia, mientras en el interior, las paredes de piedra y la luz natural crean un ambiente cálido y elegante", señala la Guía Macarfi.

El prestigioso referente de recomendación gastronómica valora la propuesta gastronómica del restaurante con una puntuación de 7,8 sobre 10 -destacando su carta de vinos y las carnes-, mientras que el precio medio por comensal ronda los 50 euros.

Un pequeño hotel rural

El restaurante forma parte del complejo ecológico Casal de Armán, un pequeño hotel rural con seis habitaciones -equipadas con baño completo, televisión y otras comodidades- y un salón común de más de 100 metros cuadrados (m2) para disfrutar de una experiencia completa.

"Aquel que busque un respiro de lo cotidiano en un paraje natural idílico, pero además de descansar quiera disfrutar de todo lo relacionado con el mundo del vino desde la cata, hasta conocer los viñedos, Casal de Armán no lo dejará indiferente", aseguran desde el propio establecimiento.