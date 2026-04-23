El restaurante de un pueblo gallego donde se come de lujo y que conquistó a los Reyes Felipe VI y Letizia

Un plato de pulpo á feira y los Reyes de España O Peirao (Facebook)/Shutterstock

Que en Galicia se come de maravilla es algo que todos sabemos. Ubicada en el noroeste de España, esta región es un referente gastronómico basado en el producto local (mariscos, pescados, carne de ternera, etc.) de máxima calidad.

Lugares como Combarro (Pontevedra) son señalados como puntos gastronómicos de alta calidad. Precisamente, algunos de sus restaurantes más emblemáticos han recibido la visita de miembros de la Familia Real española.

El restaurante que conquistó a los Reyes Felipe VI y Letizia

Los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz son visitantes habituales de Galicia y, en varias ocasiones, han disfrutado de su rica gastronomía tradicional. Entre sus paradas destaca el restaurante O Peirao, en Combarro.

Ubicado en el número 6 de la rúa do Mar, el restaurante O Peirao presumió en redes sociales, en septiembre de 2024, de haber recibido a unos comensales muy especiales: los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz. "Ha sido un gran honor", afirmaba el texto que acompañaba la publicación.

Desde 1974, el restaurante O Peirao ofrece lo mejor de la cocina tradicional gallega, incorporando sutiles toques de actualidad. El establecimiento cuenta con vistas a la ría, un valor añadido que eleva la experiencia gastronómica de la que también ha disfrutado la Familia Real española.

Cada día, O Peirao selecciona pescados frescos, carnes ibéricas y productos locales para garantizar la máxima calidad en cada plato.

En este sentido, la carta incluye una amplia variedad de propuestas, entre las cuales destacan: pulpo a la brasa, zamburiñas a la plancha, churrasco de ternera, arroz con pulpo y calamares, mejillones al vapor y caldeirada de pescado.

Para los más golosos, el apartado de postres ofrece una cuidada selección de dulces, todos ellos caseros: tarta de queso, tarta de Santiago, larpeira de chocolate y flan de café.

En cuanto a los precios, el restaurante O Peirao ofrece una estupenda relación calidad-precio.

Los platos para compartir se sitúan en una franja que va desde menos de 10 euros hasta algo más de 20, según la elaboración. Por su parte, los arroces y pescados rondan los 25 euros, mientras que las carnes suelen ser ligeramente más económicas.

De la selección de platos de los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz se conocen pocos detalles; sin embargo, lo que sí está claro es que la mayoría de clientes habla maravillas de este restaurante de Combarro.

"Un fantástico descubrimiento. Las zamburiñas estaban deliciosas, pero lo mejor, sin duda, fue el arroz con pulpo y calamares", dice una de las más de 2.000 reseñas en Google. Otra agrega: "Lugar muy agradable y pintoresco con unas vistas espectaculares".

El restaurante O Peirao acaba de reabrir sus puertas tras permanecer un tiempo cerrado por reformas. El horario de apertura es de 11:00 a 23:00 horas, mientras que la cocina permanece operativa de 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas.