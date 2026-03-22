El postre típico de las abuelas gallegas muy fácil de preparar: 1 l de leche, 120 g de azúcar y 120 g de maicena

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La Semana Santa 2026 está a la vuelta de la esquina. El Domingo de Ramos está fijado para el 29 de marzo, mientras que los días centrales, con el Jueves y el Viernes Santo, serán el 2 y 3 de abril, respectivamente.

En Galicia, la Semana Santa se destaca por su repostería tradicional. Las torrijas son, sin duda, el postre estrella; no obstante, otros dulces imprescindibles son los pestiños, el bollo o rosca de Pascua y, cómo no, la leche frita.

Así se prepara la leche frita gallega

Si hay un postre súper fácil e ideal para principiantes, ese es la leche frita. En la teoría, consiste en una crema espesa elaborada con leche, azúcar y maicena; en la práctica, es una receta muy sencilla y además económica.

Aunque no se consume exclusivamente en Semana Santa, es típico de estas fechas y se puede encontrar en muchas pastelerías, lista para llevar, al igual que las torrijas. También es perfecta para preparar en casa, ya que requiere pocos pasos.

El perfil de TikTok Fogones Gallegos (@fogonesgallegos) incluye entre sus recetas una forma sencilla de preparar leche frita al estilo gallego. "Tienes que probar esta leche frita porque te va a encantar", garantiza, antes de desvelar la lista completa de ingredientes y pasos a seguir:

Ingredientes 1 l de leche

120 g de azúcar

120 g de maicena

1 ramita de canela

Cáscara de limón y naranja

Harina y huevos para rebozar

Aceite para freír

Azúcar y canela en polvo para rebozar Paso 1 En una olla, calentamos la leche, reservando unos 250 ml Paso 2 Añadimos el azúcar, la piel de naranja, la piel de limón y una ramita de canela Paso 3 En el vaso de leche reservado, añadimos la maicena y mezclamos bien hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos Paso 4 Cuando rompa a hervir la leche, apagamos el fuego y dejamos infusionar Paso 5 Pasados unos minutos, retiramos las cáscaras de naranja y limón, y volvemos a poner al fuego Paso 6 Agregamos el vaso de leche con maicena, y removemos bien Paso 7 Vertemos la mezcla en un recipiente, dejamos que se temple, la cubrimos con papel film y la guardamos en la nevera Paso 8 Pasadas unas horas, cortamos la masa en cuadraditos y rebozamos en harina y huevo Paso 9 Freímos en abundante aceite caliente y doramos por ambos lados Paso 10 A continuación, pasamos la leche frita a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite Paso 11 En un plato, preparamos una mezcla de azúcar y canela, y rebozamos la leche frita cuando se temple Paso 12 ¡A disfrutar!

Como hemos podido comprobar, se trata de una receta muy sencilla, con pocos ingredientes y un resultado extraordinario. Para hacerla más saludable, existen versiones sin azúcar y al horno, además de opciones sin gluten o aptas para personas intolerantes a la lactosa.

Aprovechando esta época del año, otro postre que no puede faltar en ninguna casa gallega son las torrijas. ¿Sabes de dónde viene uno de los dulces más cotizados durante la Semana Santa? En este artículo te lo contamos.